Gençlik yıllarında derin bir ruhsal krizden geçen Angelina Jolie, kendi sonunu hazırlamak için inanılmaz bir yönteme başvurdu. İntiharın ailesi üzerinde bırakacağı ağır psikolojik enkazı önlemek isteyen Jolie, ölümü bir cinayet gibi göstermek için bir kiralık katille anlaştı. Ancak bu karanlık plan, karşılaştığı kişinin beklenmedik sağduyusu sayesinde bambaşka bir mucizeye dönüştü.

"İKİ AY DAHA DÜŞÜN" DİYEN KATİL

Verdiği bir röportajda bu süreci samimiyetle anlatan Jolie, kiralık katilin kendisinden çok daha zeki ve düşünceli davrandığını belirtti. "Bana emri yerine getirmeden önce iki ay daha düşünmemi ve kararım değişmezse tekrar aramamı söyledi," diyen ünlü yıldız, bu bekleme süresinde içsel dengesini bulmayı başardı. İki ayın sonunda hayata yeni ve pozitif bir pencereden bakmaya başlayan oyuncu, verdiği emri iptal ederek bugün tüm dünyanın tanıdığı o güçlü kadına dönüştü.



ANGELİNA JOLİE KİMDİR?

Sinema dünyasının en etkili figürlerinden biri olan Angelina Jolie, sadece oyunculuğuyla değil, yardımsever kişiliğiyle de tanınan bir isimdir.

4 Haziran 1975 doğumlu olan Amerikalı oyuncu, Oscar ödüllü babası Jon Voight’un izinden giderek sinemaya adım attı.

Gia, Girl, Interrupted (Aklım Karıştı) gibi filmlerle eleştirmenlerden tam not aldı. Lara Croft: Tomb Raider serisiyle dünya çapında bir aksiyon yıldızı haline geldi.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak yıllarca mülteci hakları için çalıştı ve dünyanın pek çok çatışma bölgesinde aktif rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra Unbroken ve First They Killed My Father gibi güçlü yapımların yönetmen koltuğuna oturdu.