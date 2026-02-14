Warner Bros. tarafından 2024’te resmen duyurulan yapım, Orta Dünya evrenini yıllar sonra yeniden beyaz perdeye taşıyacak. Film, The Hobbit: The Battle of the Five Armies’dan bu yana Orta Dünya’da geçen ilk uzun metraj sinema projesi olacak.

Hikâye, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring filmindeki olayların hemen öncesine uzanıyor. Gollum karakteriyle özdeşleşen Andy Serkis, bu kez yalnızca kamera önünde değil, yönetmen koltuğunda da yer alacak.

Senaryo ekibinde, orijinal üçlemenin yazarlarından Philippa Boyens ve Fran Walsh’un yanı sıra Phoebe Gittins ile Arty Papageorgiou bulunuyor. İlk üçlemenin yönetmeni Peter Jackson ise projeye yapımcı olarak destek veriyor. Film, J.R.R. Tolkien’in eserlerinden uyarlanan yeni sinema projelerinin önünü açma potansiyeli taşıyor.

Şu ana dek kadroda yer aldığı doğrulanan isimler arasında Andy Serkis ve Gandalf rolüyle geri döneceği açıklanan Ian McKellen bulunuyor. Frodo karakteriyle hafızalara kazınan Elijah Wood’un da projeye sıcak baktığı belirtiliyor. Aragorn’un gençlik dönemini canlandıracak oyuncu için ise arayış sürüyor.

HİKÂYENİN ODAĞINDA KİM VAR?

Paylaşılan genişletilmiş özet, filmin Sméagol’un Gollum’a dönüşüm sürecine ve Tek Yüzük’ü kaybettikten sonraki takıntılı arayışına yoğunlaşacağını gösteriyor. Bilbo Baggins’in Yüzük’ü ele geçirmesinin ardından Gollum, saklandığı yerden çıkarak iz sürmeye başlıyor.

Bu süreçte Gandalf, o dönemde “Yolgezer” adıyla bilinen Aragorn’dan Gollum’u bulmasını talep ediyor. Anlatı, Bilbo’nun doğum günü sonrası ortadan kaybolması ile Yüzük Kardeşliği’nin kurulması arasındaki kritik zaman diliminde geçiyor.

Orta Dünya’nın karanlık ve tehlikeli bölgelerinde geçen bu takip hikâyesi, Aragorn’un karakter gelişimine ışık tutarken Gollum’un trajik geçmişini de daha derinlemesine ele alacak.

Zaman çizelgesi dikkate alındığında Bilbo Baggins’in de filmde yer alması bekleniyor. Ancak karakteri kimin canlandıracağı henüz netlik kazanmadı. Bilbo’ya daha önce Ian Holm ve Martin Freeman hayat vermişti.

YENİ BİR ORTA DÜNYA PERDESİ

Oscar ödüllü yaratıcı ekibi yeniden bir araya getiren yapım, Orta Dünya’da geçecek yeni filmler için bir başlangıç noktası olabilir.