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ABD merkezli teknoloji şirketi Anduril Industries, insanlı taarruz helikopterleriyle koordineli çalışmak ve muharebe sahasındaki mühimmat kapasitesini katlamak amacıyla geliştirdiği insansız hava platformu Thunder'ı tanıttı. Archer Aviation ortaklığıyla geliştirilen platform, dikey kalkış ve iniş yapabilme (VTOL) yeteneği sayesinde pist bağımsız operasyon imkanı sunuyor.

İLK UÇUŞ 2027 YILINDA PLANLANIYOR

Tam ölçekli prototipler üzerinden yürütülen konsept testlerin ardından şirketin hedefi, Thunder'ın ilk test uçuşunu 2027 yılında gerçekleştirmek.

Ağır lojistik süreçlerini kolaylaştırmak adına modüler bir yapıda tasarlanan araç, standart bir nakliye konteynerine sığabilecek boyutlarda üretildi. Bu sayede karayolu, demiryolu, deniz ve hava kargo vasıtalarıyla kolaylıkla göreve sevk edilebiliyor.

HİBRİT-ELEKTRİK TAHRİK VE YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ

İşte Thunder'ın öne çıkan teknik özellikleri ve muharebe kapasitesi:

Hibrit-Elektrik Güç Sistemi: Hibrit-elektrik tahriki ve tiltrotor (döner pervaneli) mimarisi sayesinde helikopter gibi dikey kalkış yaptıktan sonra sabit kanat moduna geçerek yakıt tasarrufu sağlıyor ve acoustic (ses) izini düşürüyor.

Geniş Mühimmat Seçeneği: Platform; 10 adet Hellfire veya JAGM füzesi, 16 adet Altius-600 dolaşan mühimmat (kamikaze İHA) ya da 76 adet 70 mm güdümlü roket taşıma kapasitesine sahip.

Ateş Gücü Çarpanı: Her bir AH-64 Apache veya yeni nesil helikoptere üç adet Thunder'ın eşlik etmesi, pilot sayısını artırmadan birliklerin kullanılabilir mühimmat miktarını yaklaşık üç katına çıkarabiliyor.

GPS VE HABERLEŞME KESİNTİSİNE KARŞI TAM OTONOMİ

Thunder, Anduril'in bünyesindeki Lattice Mission Autonomy yazılımıyla sevk ediliyor. İnsan operatörlerin yalnızca görev hedeflerini belirlemesi yeterli oluyor; formasyon uçuşu, rota planlaması ve hedef paylaşımı gibi detaylar yapay zeka tarafından otonom olarak yönetiliyor.

Platform, bünyesinde barındırdığı bilgisayarlı görü ve uç bilgi işlem (edge computing) teknolojileri sayesinde GPS veya haberleşme bağlantılarının koptuğu ortamlarda dahi görevine devam edebiliyor.