Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanı, Google ve çatı şirketi Alphabet'in, AB Genel Mahkemesi tarafından 2022 yılında alınan karara karşı yaptığı itirazı karara bağladı.
Android telefon kullananlar dikkat: Rekor ceza kesinleşti
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Google'ın Android işletim sistemindeki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle çarptırıldığı 4,1 milyar avroluk para cezasına yönelik temyiz başvurusunu reddetti. Kararın kesinleşmesiyle birlikte teknoloji devinin ceza davası süreci noktalandı.Kaynak: AA
Yüksek mahkeme, teknoloji devinin Android mobil işletim sistemi üzerinden piyasadaki gücünü kurallara aykırı şekilde kullandığına yönelik cezayı hukuka uygun bularak şirketin temyiz talebini geri çevirdi.
Bu hamleyle birlikte 4,1 milyar avroluk rekor ceza kesinlik kazandı. AB Komisyonu, 2018 yılında gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda Google'ın, Android işletim sistemine sahip mobil cihaz üreticilerine yönelik çeşitli sözleşmeler ve lisans şartları dayattığını tespit etmişti.
Şirketin, Google Arama ve Chrome tarayıcılarını cihazlara önceden yüklemeyi zorunlu kılarak rekabet ortamını zedelediği kararına varılmış ve bu doğrultuda 4,34 milyar avroluk bir idari para cezası kesilmişti.
Google'ın karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen AB Genel Mahkemesi, 2022 yılında Komisyonun sunduğu bazı iddiaları kısmen geçersiz saymıştı.
Ancak şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiği görüşünü koruyan mahkeme, cezayı 4,1 milyar avro seviyesine çekmişti.
Son olarak AB Adalet Divanı, Genel Mahkeme'nin yürüttüğü hukuki değerlendirmeyi eksiksiz ve mevzuata uygun bularak, güncellenen ceza tutarının geçerliliğini korumasına ve davanın bu şekilde sonlanmasına hükmetti.