Android 17 için geliştirme ve test sürecini hız kesmeden sürdüren teknoloji devi Google, Pixel serisi akıllı telefon ve tabletler için yeni beta paketini dağıtıma sundu. Pixel kullanıcılarının deneyimine sunulan bu son güncelleme, sistem kararlılığını artırmanın yanı sıra kullanıcı arayüzünde yapılan estetik dokunuşlarla dikkat çekiyor. İşletim sisteminin çok daha akıcı çalışmasını amaçlayan sürüm, resmi çıkış öncesindeki en kritik virajlardan biri olarak değerlendiriliyor.

AYARLAR SİMGESİNE MODERN DOKUNUŞ

Android 17 QPR1 Beta 6 güncellemesi ile birlikte sistemin en temel ögelerinden biri olan "Ayarlar" simgesinde göze çarpan bir tasarım değişikliğine gidildi. İlk olarak akıllı saat serisi Pixel Watch üzerinde kullanılan modern ve minimalist tasarım dili, bu sürümle birlikte artık telefon ve tablet arayüzlerine de taşınıyor. Kullanıcılar, ana ekran üzerinde simgeyi hareket ettirdiklerinde yeni tasarımın getirdiği estetik ve dinamik detayları daha yakından deneyimleyebiliyor.

DUVAR KAĞIDI SEÇİCİ EKRANI YENİLENDİ

Görsel arayüzdeki değişim rüzgarı sadece uygulama simgeleriyle sınırlı kalmıyor. Yeni beta sürümü, cihaz kişiselleştirme deneyiminin merkezinde yer alan duvar kağıdı seçici ekranını tamamen yeniliyor. Kullanıcıların temaları ve arka planları çok daha hızlı yönetmesini sağlayan bu yeni yapı, estetik açıdan daha temiz bir görünüm sunuyor. Yenilenen arayüz sayesinde duvar kağıdı değiştirme süreçleri çok daha sezgisel ve pratik bir formata kavuşuyor.

SİSTEM KARARLILIĞI ARTIRILDI, KRONİK HATALAR ÇÖZÜLDÜ

Platform kararlılığı açısından önemli bir dönüm noktası olan Beta 6, özellikle sistem genelinde yaşanan uygulama çökmelerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Geliştiriciler, arka plandaki "WindowManagerGlobal" bileşeninde yapılan optimizasyonlar sayesinde sistem hatalarının ciddi oranda azaldığını rapor ediyor.

Google mühendisleri, kullanıcı bildirimleri doğrultusunda şu kronik sorunları da ortadan kaldırdı:

-Klavyede yazım denetimi dillerinin çoklu olarak seçilememesi problemi çözüldü.

-Saat uygulamasında alarm çalarken ses tuşlarının işlevsiz kalması hatası giderildi.

-Wi-Fi erişim noktası (Hotspot) açıldığında ortaya çıkan SSID isimlendirme ve bağlantı sorunları düzeltildi.

-Menüler arası hızlı geçişler sırasında yaşanan görsel kaymalar ve animasyon takılmaları optimize edildi.