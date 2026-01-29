Google, Android işletim sisteminde büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Android 17 ile birlikte yeni arayüz anlayışı Material 3 Expressive devreye giriyor. Yeni tasarımın, Apple’ın iOS 26 görünümüne oldukça yakın olacağı belirtiliyor.

Android’in uzun süredir kendi çizgisini koruduğu bilinirken, bu güncellemeyle birlikte daha yuvarlak hatlar, modern animasyonlar ve daha premium bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor.

YENİ ARAYÜZ DAHA RENKLİ VE DAHA AKICI OLACAK

Yeni tasarımla birlikte Android cihazlarda:

- Daha yumuşak geçiş animasyonları

- Daha canlı renk paleti

- Yenilenmiş ikonlar

- Daha modern menüler

gibi değişikliklerin öne çıkması bekleniyor.

ANDROİD KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNEBİLİR

Android’in en güçlü yanlarından biri kişiselleştirme özgürlüğü olsa da, iOS’a benzer bir tasarım dili bazı kullanıcıları memnun ederken bazılarını rahatsız edebilir.

Uzmanlara göre Android 17’nin yeni tasarım anlayışı özellikle genç kullanıcı kitlesinde daha şık ve modern bir algı yaratabilir.

ANDROİD 17 NE ZAMAN GELECEK?

Android 17’nin önümüzdeki yıl resmi olarak yayınlanması bekleniyor. Google’ın yeni arayüz tasarımını Pixel modelleriyle birlikte daha erken test etmeye başlaması da olası görünüyor.