İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz kulübü, 32 yaşındaki İskoç sol bek Andrew Robertson’ı kadrosuna kattı. Tecrübeli futbolcu, 1 Temmuz itibarıyla bedelsiz olarak Tottenham’a dahil olacak.

DE ZERBI’DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Transferin ardından kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Roberto De Zerbi, Robertson hakkında övgü dolu ifadeler kullandı:

“Andy, uzun yıllardır hayranlıkla takip ettiğim bir isim. Takımımıza olağanüstü teknik kalitesinin yanı sıra büyük bir deneyim, liderlik ve karakter getirecek. En üst seviyede kendini kanıtlamış, tam anlamıyla bir kazanan. Hem saha içinde hem de saha dışında bizim için çok önemli bir figür olacağına inanıyorum. Onunla çalışmak ve takım üzerindeki etkisini görmek için sabırsızlanıyorum.”

KULÜP YÖNETİMİNDEN DEĞERLENDİRME

Tottenham Sportif Direktörü Johan Lange ise Robertson’ın Premier Lig tarihinin en iyi sol beklerinden biri olduğunu belirterek, “Onun kalitesi, karakteri ve kazandığı kupalar kadromuzun seviyesini yukarı taşıyacaktır” dedi.

LIVERPOOL KARİYERİ

2017 yılında Hull City’den Liverpool’a transfer olan Andrew Robertson, 9 sezonda 378 resmi maça çıktı. Deneyimli sol bek bu süreçte 2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 İngiltere Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa zaferi yaşadı.