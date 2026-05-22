Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Andres Iniesta, sahalara bu kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİNE İLK ADIM

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Barcelona’nın efsane orta saha oyuncusu antrenörlük kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri 2. lig ekiplerinden Gulf United FC’de başlayacak.

RESMİ İMZA AN MESELESİ

Taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu ve resmi imzaların kısa süre içinde atılmasının beklendiği ifade edildi.

Albacete doğumlu yıldız, Dubai temsilcisinde daha önce görev yapan bir başka İspanyol teknik adamın yerini alacak. Gulf United FC’de şu ana kadar David Iglesias görev yapıyordu.

KULÜBÜN DURUMU

2019 yılında kurulan ekip, Birleşik Arap Emirlikleri 2. Ligi’nde mücadele ediyor ve sezonun bitimine dört hafta kala 10. sırada yer alıyor.