Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo-mavili takımda yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.
Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaşadığı dikkat çekici olayı anlattı.Kaynak: AA
Fenerbahçe deplasmanında kaybedilen maçın ardından soyunma odasında yaşananları anlatan deneyimli file bekçisi, Başkan Ertuğrul Doğan'ın oyunculara verdiği desteğin kendisini şaşırttığını ifade etti.
BAŞKAN DOĞAN'IN KAYBEDİLEN FENERBAHÇE MAÇINA PRİM VERMESİ
Türkiye'de unutamadığı anlardan birini de paylaşan Onana, şunları kaydetti:
"Trabzonspor ve Türkiye'de yaşadığım en ilginç, belki de hiç unutamayacağım anlardan biri buydu. Fenerbahçe deplasmanında Okay'ın kırmızı kart gördüğü ve kaybettiğimiz maçta son ana kadar mücadele ettik."
"Hatta son saniyelerde beraberlik şansı bile yakaladık. Maçın ardından soyunma odasında arkadaşlarımı tebrik ettim. Daha sonra hocamız konuşmasını yaptı. Ardından beni en çok şaşırtan olay yaşandı."
"Başkanımız soyunma odasına geldi. Daha önce forma giydiğim takımlarda primlerin yalnızca kazanılan maçlardan sonra verildiğini görmüştüm. Hayatımda ilk kez bir başkanın mücadeleyi ödüllendirdiğine tanık oldum."
"Maçtan sonra kulüp başkanının soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etmesi ve kaybedilen maça rağmen prim vermesi, benim adıma pozitif anlamda unutamadığım anlardan biri oldu."