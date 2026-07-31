Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim

Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından yaşadığı dikkat çekici olayı anlattı.

Kaynak: AA
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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 1

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo-mavili takımda yaşadığı ilginç bir anıyı paylaştı.

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 2

Fenerbahçe deplasmanında kaybedilen maçın ardından soyunma odasında yaşananları anlatan deneyimli file bekçisi, Başkan Ertuğrul Doğan'ın oyunculara verdiği desteğin kendisini şaşırttığını ifade etti.

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 3

BAŞKAN DOĞAN'IN KAYBEDİLEN FENERBAHÇE MAÇINA PRİM VERMESİ

Türkiye'de unutamadığı anlardan birini de paylaşan Onana, şunları kaydetti:

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 4

"Trabzonspor ve Türkiye'de yaşadığım en ilginç, belki de hiç unutamayacağım anlardan biri buydu. Fenerbahçe deplasmanında Okay'ın kırmızı kart gördüğü ve kaybettiğimiz maçta son ana kadar mücadele ettik."

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 5

"Hatta son saniyelerde beraberlik şansı bile yakaladık. Maçın ardından soyunma odasında arkadaşlarımı tebrik ettim. Daha sonra hocamız konuşmasını yaptı. Ardından beni en çok şaşırtan olay yaşandı."

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 6

"Başkanımız soyunma odasına geldi. Daha önce forma giydiğim takımlarda primlerin yalnızca kazanılan maçlardan sonra verildiğini görmüştüm. Hayatımda ilk kez bir başkanın mücadeleyi ödüllendirdiğine tanık oldum."

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Andre Onana itiraf etti: Kaybettiği derbi için Trabzonspor'a prim - Resim: 7

"Maçtan sonra kulüp başkanının soyunma odasına inip oyuncuları tek tek tebrik etmesi ve kaybedilen maça rağmen prim vermesi, benim adıma pozitif anlamda unutamadığım anlardan biri oldu."

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