Isparta’da yer alan Çünür TOKİ İlkokulu’nda “Andımız”ın okunması istemiyle başlayan tartışma, öğretmenler ile bir veli arasında gerilime neden oldu.

Olay, karşılıklı suçlamalarla yargıya taşınırken "Andımız"ın okunmasını isteyen veli 'terör propagandası'yla suçlandı.

“ANDIMIZ OKUNMALIYDI”

halktv.com.tr'de yer alan habere göre olay ile ilgili tutanaklara göre veli, ifadesinde sürecin merkezinde "Andımız"ın okutulması talebinin yer aldığını ifade ederek, herhangi bir provokasyon ya da engelleme girişiminde bulunmadığını belirtti.

Veli, “Bu haftanın "Andımız" taçlandırılması gerektiğini söyledim. Buna rağmen farklı şekilde algı yaratıldı” sözlerini sarf etti.

"TERÖR PROPAGANDASI" SUÇLAMASI

Bazı öğretmenler ise velinin tutumunu farklı değerlendirerek, İstiklal Marşı’nın okunmasını engellediği ve bu davranışın ‘terör propagandası’ kapsamında olduğunu öne sürdü.

Bu suçlamalardan sonra tartışma büyürken, olay yerine polis çağırıldı.

Veli, ifadesinde öğretmenlerin kendisine karşı toplu şekilde hareket ettiğini, sözlü baskı ve ithamlara maruz kaldığını ileri sürdü. Özellikle "Andımız" talebinin çarpıtılarak farklı bir suçlama zeminine çekildiğini savundu.

Yaşanan gerilimin ardından veli, kendisine yönelik ithamlarda bulunan bir öğretmen hakkında hakaret ve iftira iddiasıyla şikâyetçi oldu.