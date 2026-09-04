Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Brezilyalı futbolcunun yeni takımı da açıklandı.
AL JAZİRA İLE SÖZLEŞME İMZALADI
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, Anderson Talisca transferini resmen duyurdu. Böylece 32 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine BAE Pro Ligi'nde devam edecek.
FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKTI
Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Talisca ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuş ve Brezilyalı oyuncuya kariyerinin devamında başarı dilemişti.
2024-2025 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Artık kariyerini Al Jazira formasıyla sürdürecek.