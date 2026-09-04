Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesheden Brezilyalı futbolcunun yeni takımı da açıklandı.

Anderson Talisca'nın yeni adresi belli oldu: İşte yeni takımı - Resim : 1

AL JAZİRA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira, Anderson Talisca transferini resmen duyurdu. Böylece 32 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerine BAE Pro Ligi'nde devam edecek.

Gençlerbirliği'nden rekor satış: Newcastle United 2,5 milyon euro ödediGençlerbirliği'nden rekor satış: Newcastle United 2,5 milyon euro ödediSpor

FENERBAHÇE'DE İZ BIRAKTI

Fenerbahçe, daha önce yaptığı açıklamada Talisca ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuş ve Brezilyalı oyuncuya kariyerinin devamında başarı dilemişti.

2024-2025 sezonunun devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Artık kariyerini Al Jazira formasıyla sürdürecek.