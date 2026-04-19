Parlamentolar Arası Birlik’in (PAB) 152. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimde, Anda Filip yeni genel sekreter olarak belirlendi. İstanbul’da düzenlenen toplantıda, görev süresi sona eren Martin Chungong’un yerine geçecek isim için 4 aday yarıştı.

Yapılan oylamada mutlak çoğunluğu elde eden Filip, PAB’ın yeni Genel Sekreteri seçildi. Filip’in 4 yıllık görev süresi Temmuz 2026’da başlayacak.

“PARLAMENTOLARIN VE HALKLARIN ÇIKARI İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Seçim sonrası konuşan Filip, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, parlamentolarla yakın iş birliği içinde çalışacağını vurguladı. Filip, “Sizi dinlemek, anlamak ve sizinle beraber parlamentolarınız ile halklarınızın çıkarına çalışmak için yanınızda olacağım. Güveninizi boşa çıkarmamak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim.” dedi.

Seçim sürecinde çok sayıda heyet temsilcisiyle yüz yüze ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Filip, tüm görüş ve önerileri dikkatle dinlediğini ifade etti.

“İSTANBUL KALBİMDE ÖZEL BİR YER TUTACAK”

Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür eden Filip, “İstanbul benim kalbimde her zaman özel bir yer tutacaktır.” diye konuştu.

Diğer adayları da tebrik eden Filip, kim seçilirse seçilsin başarılı bir genel sekreterlik yürüteceğine inandığını dile getirdi.

Filip ayrıca, PAB tarihindeki ilk kadın ve ilk Doğu Avrupalı genel sekreter olacağını vurguladı.

ULUSLARARASI DESTEK MESAJLARI

PAB Başkanı Tulia Ackson da yaptığı açıklamada Filip’i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ackson, Filip’in sahip olduğu yetkinliklerin seçim sonucuna da yansıdığını ve parlamenterlerin kendisine duyduğu güvenin açıkça görüldüğünü ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filip’i tebrik ederek, parlamenter diplomasi alanında yürüteceği çalışmalarda başarılar diledi.