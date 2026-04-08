Güney Amerika’da, Arjantin ile Şili sınırındaki Filo del Sol bölgesinde yapılan araştırmalar, madencilik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bölgedeki rezervlerin, önceki tahminlerden yaklaşık 5 kat daha büyük olduğu ortaya çıktı.

ABD merkezli Lundin Mining ve BHP ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor, keşfi son 30 yılın en önemli maden bulgularından biri olarak nitelendirdi.

DEVASA REZERV: ALTIN, BAKIR VE GÜMÜŞ

Bölgedeki yüzlerce sondaj çalışması sonucunda yaklaşık 13 milyon ton bakır, 900 bin kilogram altın ve 18 milyon kilogramdan fazla gümüş bulunduğu tahmin ediliyor. Şirket CEO’su Jack Lundin, keşfi “inanılmaz bir yolculuk” olarak değerlendirirken, bölgenin dünyanın en yüksek tenörlü açık ocak madenlerinden biri olabileceğini belirtti.

ZORLU ÇIKARMA KOŞULLARI

Ancak büyük rezervin işletilmesi kolay görünmüyor. And Dağları’nın yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, madencilik faaliyetlerini teknik açıdan oldukça zorlaştırıyor.

ÇEVRESEL KAYGILAR ARTIYOR

Proje, yalnızca teknik değil çevresel açıdan da tartışmalara yol açıyor. Uzmanlar, Arjantin’deki su kaynaklarını koruyan “Buzul Yasası”nın ihlal edilme riskine dikkat çekiyor ve yeraltı sularının zarar görebileceğini belirtiyor. Çevreciler, bu büyüklükte bir madencilik operasyonunun bölgedeki ekosistem üzerinde geri dönülmesi zor etkiler yaratabileceğini savunuyor.