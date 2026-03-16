Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla Carlo Ancelotti'yi etkileyen Gabriel Sara Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

SÜPER LİG'DEN İKİ BREZİLYALI KADRODA

Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosunu açıklayan Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'den Ederson ile birlikte Süper Lig'den ikinci bir Brezilyalı oyuncuya daha davet göndererek Sara'yı listeye yazdı. TNT'ye milli takıma çağrılması hakkında kısa bir yorumda bulunan Sara, "Çok motiveyim." ifadelerini kullandı.

SARA KARİYERİNDE İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

Galatasaray'da bu sezon 38 maçta forma giyip 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki Sara kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na seçildi.

5 yıldızlı Galatasaray’dan, 5 yıldızlı Brezilya Milli Takımı’na.



⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/1nH8b6JXrr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2026

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "5 yıldızlı Galatasaray'dan, 5 yıldızlı Brezilya Milli Takımı'na." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde: