Yarışa katılan her kim olursa olsun iddialı olmalı.

Ancak iddialı olanlar da ağzından çıkanlar nedeniyle sonradan pişman olmamalılar.

O nedenle de akıllı konuşmalılar.

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Mesela meydanların kalabalıkları Merhum Osman Bölükbaşı’nı çok yanıltmıştı.

Hatta: “Kalabalıklarla iktidara gelinseydi, Bölükbaşı bin defa gelmişti. Harman büyük olur da dane çıkmaz” demişti.

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Tabi dünlerde yaşanmış olan böyle bir örnek önümüzde varken, CHP’nin seçilmiş eski Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in 17 Temmuz 2026 günü Kırıkkale’de bir kamyonetin üzerinde kalabalığa seslenirken:

“(…) Yapılacak ilk genel seçimlerde Kırıkkale’de iki milletvekilini kesin çıkaracağız. Türkiye’de yüzde 60-70’le iktidar olacağız.” dedi.

Belki de bu söyleme “Yanlış!” da diyeceksiniz!

Dünlerde Merhum Bölükbaşı’nın yaşadıklarına bakılırsa haklısınız da!

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O yıllarda o kalabalıkları oluşturanlar erkek seçmenlerdi.

O meydanlarda kadın seçmenler yoktu.

Oraya bakarak bir şey söylemek gerekirse, zaten o yıllarda Merhum Bölükbaşı söyleyeceğini söylemiş, “Harman büyük olur da dane çıkmaz”, demiş.

*

Gelelim günümüze!

Günümüzde Sayın Özgür Özel meydanları sahiden de beklenenin çok üzerinde dolduruyor. Düne bakarak aynı şey söylenebilir mi?

‘Söylenebilir’ diyenler olabilir!

Hatta kısmen de olsa ben de o söze katılabilirim.

Ancak dünün kalabalıklarıyla bugünün kalabalıkları arasında önemli ölçüde kadın faktörü var.

Dünlerdeki kadınlarımıza göre bugünün kadını -anlayış ve bakış açısıyla- daha seçici ve daha özgür..

Üstelik de Sayın Özel, kadınlarımızın desteğini almış görünüyor.

*

Yakın geçmişimizde Sayın Erdoğan da öyle değil miydi?

Kadınların desteğini almıştı ve 25 yıldır iktidar.

Ama bugün?

Bugün öyle değil.

Birincisi, artık yaşlandı ve eski heyecan ve enerjisini yansıtamıyor.

İkincisi ise, ortada başarısız yönetim uygulamaları çok var.

Ekonomi politikaları…

Adalet-yargı politikalarındaki uygulanan bariz hatalar…

Tutuklu yargılamalar…

Egonun tavan yapması, bunda önemli etken.

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Bugünlerde anket firmaları, vatandaşın nabzını tutan ve isabet oranı oldukça yüksek sonuçlar elde edebiliyorlar. Sayın Özel de -geçen dönemki yerel yönetim seçimini kastederek- kendisine gelen veriler doğrultusunda “Yüzde 60-70’le iktidara geleceğiz” diyebiliyor.

“Kapı kapı, sokak sokak çalışarak yüzde 65’ini aldık. 31 Mart günü 47 yıl sonra, kurulduğu gün gibi CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yaptık.” derken bugün için, “Önümüzdeki seçimlerde niye yapmayalım ki?” demeye getiriyor.

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Bence haklılık payı da var.

Gençliği, gençliğinin getirdiği heyecanı ve enerjisi var ve bunu vatandaşa yansıtıyor.

O nedenle de gençleri ve kadınları meydanlara çekebiliyor.

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Anketler epey zamandır onu birinci parti olarak gösteriyor.

Bunun nedeni de öncelikle Özel’in, vatandaşın gözündeki yeri olsa gerek.

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İktidarın ekonomi politikaları…

Adalet-yargı politikalarındaki uygulanan bariz hatalar…

Tutuklu yargılamalar…

Milli Eğitim’in tükenmişliği vs. nedenlerle seçmen, umudu Özgür Özel’de görüyormuş gibi geliyor bana!

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Evet, bugünün Türkiye’sinde her an her şey olabilir.

Küçük bir kıvılcım her şeyi değiştirebilir.

1999’da Ecevit’in yerel yönetimlerdeki başarısı gibi bugün de Sayın Özel, genel yönetimde o başarıyı neden yakalamasın?

Ancak yine de temkinli konuşmak gerekir!