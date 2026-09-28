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Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, YENİ Parti’nin isminin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılığı iddiasıyla hükümsüz kılınması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini yarınki gündemine aldı.

BAŞSAVCILIK SÜRE VERMİŞTİ

Süreç, Yenilik Partisi'nin YENİ Parti ile arasındaki isim benzerliğini gerekçe göstererek yaptığı başvurunun ardından başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu itiraz üzerine YENİ Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanıdı. Tanınan sürenin 18 Eylül tarihinde dolmasının ardından Başsavcılık, dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyarak resmi talepte bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dosya kapsamında YENİ Parti'nin isminin kanuna aykırılığı nedeniyle hükümsüz sayılması ve sicilden terkin edilmesine ilişkin başvuruyu yarın yapacağı toplantıda esastan görüşecek.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yüksek Mahkeme'nin yarınki inceleme kapsamında YENİ Parti'ye konuyla ilgili yazılı savunmasını hazırlaması için ek süre vermesi bekleniyor.

İnceleme sürecinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı, Yenilik Partisi'nin itiraz görüşü ve YENİ Parti'nin sunacağı savunma dosyası Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme değerlendirme sonucunda bir aykırılık tespit ederse, YENİ Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesine hükmedecek.

Öte yandan YENİ Parti yönetimi, Anayasa Mahkemesi nihai kararını verene kadar herhangi bir isim değişikliğine gitmeme kararı aldığını duyurmuştu.