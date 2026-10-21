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Kaynak: Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi'nde Kadir Özkaya’nın 12 yıllık üyelik süresinin 22 Aralık’ta sona erecek olmasıyla başkanlık koltuğu için seçim takvimi işlemeye başlıyor.

Karar'da yer alan habere göre 22 Ekim'de görev süresi dolacak olan Özkaya yeniden aday olamayacak, ancak oy kullanabilecek. Diğer AYM üyelerinin aday olabileceği seçimde 15 üyeden en az 8’inin desteğini alan isim, dört yıl boyunca yüksek mahkemeye başkanlık edecek.

Danıştay üyeliği görevinde bulunduğu sırada 18 Aralık 2014’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilen Özkaya, 22 Aralık 2014’te görevine başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 2020 ve 2024 yıllarında iki kez başkanvekilliğine seçilen Özkaya, Zühtü Arslan’ın görev süresinin sona ermesinin ardından 21 Mart 2024’te AYM Başkanlığı görevini üstlendi.

Yüksek mahkeme üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Özkaya’nın üyelik süresi 22 Aralık 2026’da dolacak.

YENİDEN ADAY OLAMAYACAK

İçtüzük gereği seçim sürecini mevcut başkan Kadir Özkaya yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat, en az 7 gün önceden AYM üyelerine yazılı olarak bildirilecek.

Görev süresi dolacak olan Özkaya başkan adayı olamayacak ancak seçimde oy kullanma hakkı bulunacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda yapılacak seçimde, 15 üyeden en az 8’inin oyunu alan aday salt çoğunluğu sağlayarak dört yıllığına başkan seçilecek.

İlk oylamalarda hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması durumunda seçimlere devam edilecek.