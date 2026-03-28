Anayasa Mahkemesi'nin 2019'dan bu yana ödediği tazminat tutarı 445 milyon 562 bin 696 lira oldu. Mahkemelerden çıkan kararları adil bulmayan vatandaşlar konuyu AYM'ye taşıdı. AYM'de binlerce dosya ele alındı. Hak ihlali tespit edilen dosyalar için devletin kasasından yüklü miktarda tazminat çıktı.

2024'TE 63 BİN 271 DOSYA İNCELENDİ

2024 yılında AYM’den, “İfade özgürlüğünün ihlal edildiği” gerekçesiyle 4 bin 432, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle ise bin 486 ihlal kararı çıktı. 2024 yılında adil yargılanma hakkı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği yönünde alınan AYM kararlarının toplam sayısı ise 63 bin 271 oldu.

450 MİLYON LİRA TAZMİNAT

2019-2025 döneminde yüksek mahkemenin hak ihlali tespitiyle hükmettiği tazminat tutarı, 450 milyon TL’ye dayandı. Verilere göre, AYM 2019 ve 2025 yıllarını da kapsayan yedi yılda toplam 445 milyon 562 bin 696 TL’lik tazminata hükmetti.

2019'DAN BU YANA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Yüksek mahkeme tarafından hükmedilen tazminat tutarlarında yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı.

AYM tarafından hükmedilen tazminat tutarları, 2019-2025 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

2019: 28 milyon 589 bin TL

2020: 35 milyon 76 bin TL

2021: 28 milyon 864 bin TL

2022: 1 milyon 26 bin TL2023: 27 milyon 428 bin TL

2024: 130 milyon 260 bin TL

2025: 194 milyon 316 bin TL