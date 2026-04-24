İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Bozok 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu Anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette çocukların heyecanı ve bayram coşkusu belediye makamına taşınırken, program samimi görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLARDAN 23 NİSAN ZİYARETİ

Ziyaret kapsamında minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ile bir araya geldi. Öğrenciler, bayramın anlam ve önemine ilişkin hazırladıkları etkinliklerle ziyarete renk kattı.

Başkan Arslan, çocukları makamında ağırlayarak onlarla yakından ilgilendi ve 23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmiş en önemli milli bayramlardan biri olduğunu vurguladı.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, çocukların toplumun geleceği olduğuna dikkat çekti.

Başkan Arslan, “Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın neşesi ve samimiyeti bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Onların gözlerindeki umut, yarınlara olan inancımızı bir kez daha güçlendirdi” ifadelerini kullandı.

NEŞE VE SAMİMİYET MAKAMDAYDI

Makam ziyaretinde öğrencilerin sergilediği doğal ve samimi tavırlar dikkat çekti. Çocukların neşesi, belediye binasında bayram atmosferi oluştururken, öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen ziyaretin oldukça renkli geçtiği gözlendi.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Arslan ile sohbet ederek 23 Nisan’a dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

23 NİSAN COŞKUSU YOZGAT’TA YAŞANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyaretin, çocukların bayram sevincini daha da artırdığı ifade edildi.

KURUMDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, gerçekleştirilen ziyaretin anlamlı ve değerli olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Nazik ziyaretleri için minik misafirlerimize ve kıymetli öğretmenlerine teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.”

Gerçekleşen ziyaretin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin Yozgat genelinde çeşitli programlarla devam edeceği belirtildi. Çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinliklerin, bayram coşkusunu şehir genelinde daha da artırması bekleniyor.