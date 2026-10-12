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Balıkesir'de bir anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa yönelik bağırma ve tehdit içeren sözlerin duyulduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Annesini isteyerek ağlayan çocuğa öğretmen olduğu belirtilen kişinin sert tepki göstermesi ve başka bir kişinin “Öğretmenim, yapmayın” diyerek araya girmeye çalışması tepki çekti.

ANNESİNİ İSTEYEN ÇOCUĞA BAĞIRDI

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda kaydedildiği belirtilen görüntülerde 5 yaşındaki çocuğun annesini istediği ve “Annemi ara” diyerek ağladığı duyuluyor.

Öğretmen olduğu belirtilen kişi ise çocuğun ağlamasına “Kapa çeneni” sözleriyle karşılık veriyor.

Çocuğa yönelik fiziksel müdahalenin de yer aldığı belirtilen kayıt, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

“ÖĞRETMENİM, YAPMAYIN”

Görüntülerdeki bir başka ayrıntı ise ortamda bulunan kişinin yaşananlara müdahale etmeye çalışması.

Çocuğa yöneltilen sert sözler sırasında başka bir kişinin “Öğretmenim, yapmayın, yapmayın” diye seslendiği duyuluyor.

Ardından gelen “Ne yaptı?” sorusuna öğretmen olduğu belirtilen kişi, “Gerçekten bıktım artık ya. Arkadaşlarına ve masaya vuruyor, annesi yok diye” yanıtını veriyor.