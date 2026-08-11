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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ

​Hatay’ın Turunçlu Mahallesi’nde yıkılan bir binaya ait enkazın yerinde ayrıştırılması, mahalle sakinlerinin ve çevre örgütlerinin sert tepkisine yol açtı. Ayrıştırma yapılan alanın hemen karşısında KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi), birkaç metre mesafesinde ise bir anaokulu ve yerleşim alanlarının bulunması halk sağlığı açısından ciddi endişeler yaratıyor.

​6 ŞUBAT DEPREMİNİN ÜZERİNDEN YILLAR GEÇTİ, ÇİLE BİTMEDİ

​Antakya Çevre Koruma Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan basın açıklamasında, 6 Şubat depreminin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen bölge halkının hâlâ enkaz, yoğun toz, asbest ve çevre kirliliğiyle mücadele etmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

​Açıklamada, depremin ilk gününden bu yana Türk Tabipleri Birliği, Hatay Tabip Odası ve Temiz Hava Hakkı Platformu gibi kurumların, yerinde yapılan enkaz ayrıştırma işlemlerinin insan sağlığına ve çevreye vereceği zararlara dikkat çektiği hatırlatıldı. Yıkılan binaların molozlarından yayılan asbest ve ağır metallerin risk oluşturduğu ifade edildi.

​"YAŞAM ALANLARI ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"

​Enkaz ayrıştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz ve zehirli partiküllerin solunan havayı doğrudan kirlettiğine dikkat çekilen açıklamada, kontrolsüz ve önlemsiz çalışmanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

​Antakya Çevre Koruma Derneği yetkililere şu hayati soruları yöneltti:

​Enkaz neden döküm sahaları yerine yerinde ayrıştırılıyor?

​Alan ve çevresinde gerekli çevresel denetimler yapılıyor mu?

​Düzenli toz ve hava kalitesi ölçümleri gerçekleştiriliyor mu?

​Asbest ve diğer tehlikeli maddelerin yayılımını önlemek adına hangi somut tedbirler alınıyor?

​YETKİLİLERE DERHAL GÖREVE ÇAĞRISI

​Mahalle sakinlerinin şikâyetlerinin görmezden gelinmemesi gerektiğini belirten dernek yönetimi, kamu yetkililerini derhal göreve çağırdı. Çevre denetimlerinin sıklaştırılması ve halk sağlığını riske atan tüm uygulamaların derhal durdurulması istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

​"Hatay’ın yeniden inşası, insan sağlığı ve çevre pahasına yapılamaz. Temiz hava bir lüks değil, en temel yaşam hakkıdır!"