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Kaynak: İHA

Mersin'in Anamur ilçesinde emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde önemli bir başarıya imza atıldı. Düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği üzerinde durulan nakit para ele geçirilirken, yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla saha çalışmaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen A.K. ve T.Y. isimli şahıslar durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 9,12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. İki şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Soruşturmayı genişleten narkotik polisi, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.K. isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin hem üzerinde hem de ikametinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan detaylı aramalarda 4 parça halinde toplam 41,6 gram bonzai, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 bin 850 TL nakit para, 1 cep telefonu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile biri dolu biri boş 2 aseton kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.