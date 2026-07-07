Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Anamur Muz Üreticileri Birliği tarafından organize edilen buluşma; Gazipaşa'dan Adana'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki üreticileri tek çatı altında topladı. Etkinliğe sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, kooperatif ile oda başkanları, yerel yöneticiler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ali Ufuk Yılmaz, farklı bölgelerden gelen üreticilerin ortak dertler etrafında birleştiğini ve bu toplantının üreticinin güçlü iradesini yansıttığını vurguladı.

ÜRETİCİNİN 3 TEMEL TALEBİ

Karşılıklı fikir alışverişlerinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, yerli üreticinin korunması için hayati önem taşıyan şu üç ana talep ön plana çıktı.

İthal muza yönelik mevcut kısıtlamaların acilen artırılması, zincir marketlerin manav reyonlarında yerli muza çok daha geniş yer verilmesinin sağlanması ve bölge genelinde üreticiyi koruyacak "tek fiyat belirleme standardının" hayata geçirilmesi talepleri sıralandı.

GELECEK DÖNEM YOL HARİTASI VE BEKLENTİLER

Kapanışta yeniden söz alan Ali Ufuk Yılmaz, dile getirilen tüm sorunların ve çözüm önerilerinin resmi olarak kayıt altına alındığını belirtti. Sektörün geleceğini güvence altına almak için ilgili bakanlıklar nezdinde diplomatik girişimlerin başlatılması, zincir market yönetimleriyle doğrudan görüşme masasına oturulması ve fiyat belirleme stratejilerinde bölgedeki diğer STK'lar ile firesiz bir iş birliği yapılması gerektiği belirtildi.

Anamur Muz Üreticileri Birliği, yayımladığı bildirgenin sadece bir kağıt üzerinde kalmayacağını, alınan her kararın ilgili kurumlar nezdinde sıkı bir takipçisi olacaklarını kamuoyuna duyurdu.