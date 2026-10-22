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7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalandığı belirtilen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Ortak Savunma Anlaşması, yalnızca üç ülkenin askerî iş birliğini geliştiren bir metin olarak değerlendirilemez.

Anlaşma; Türkiye’nin millî güvenliğini, dış politika tercihlerini, savunma sanayisini, ekonomik ilişkilerini ve gelecekteki hükûmetlerin karar alma özgürlüğünü ilgilendiren önemli hükümler içeriyor.

Ancak öncelikle bir ayrımı yapmak gerekiyor:

Savunma iş birliği yapmak, başka bir ülkenin bütün savaşlarına katılmayı kabul etmekle aynı şey değildir

21 Eylül 2026 tarihli “Mekke Anlaşması: Türkiye Kimin Savaşının Ortağı?” başlıklı yazımızda Türkiye’nin kendi güvenliğini mi güçlendirdiğini, yoksa başka ülkelerin güvenlik sorunlarını da kendi millî güvenlik hesabına mı dâhil ettiğini sorgulamıştık. 25 Eylül 2026 tarihli “Mehmetçiğin Kanı Kime Helal?” başlıklı yazımızda ise konunun en ağır boyutunu, Türk askerinin hayatını ve olası savaşların insani bedelini gündeme getirmiştik.

Anlaşmanın 16 maddesi birlikte incelendiğinde temel soru şudur:

Türkiye bu ortaklık sayesinde güvenliğini mi güçlendirecek, yoksa gelecekte sınırlarını belirlemekte zorlanabileceği yükümlülüklerin altına mı girecek?

1'İNCİ MADDE: EGEMENLİĞİN KORUNMASI VE ORTAK HAREKET ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Birinci madde, tarafların bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için iş birliği yapmasını; bunlardan biri tehdit altında kaldığında gerekli araçların kullanılmasını öngörüyor.

İlk bakışta bu hüküm Türkiye’nin güvenliğini destekleyen olumlu bir düzenlemedir. Üç ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanıması, diplomatik dayanışmayı güçlendirmesi ve tehditlere karşı ortak tedbir geliştirmesi caydırıcılık sağlayabilir.

Bununla birlikte, “gerekli tüm araçların kullanılması” ifadesinin sınırları önemlidir. Hangi durumun tehdit sayılacağı, tehdidin nasıl değerlendirileceği ve alınacak tedbirlerin hangi ölçüde askerî nitelik taşıyacağı açık biçimde belirlenmelidir. Aksi hâlde tarafların güvenlik anlayışları arasındaki farklılıklar, ileride siyasi baskıya dönüşebilir.

Türkiye’nin güvenliği ile diğer ülkelerin bölgesel öncelikleri her zaman örtüşmeyebilir. Bu nedenle ortak hareket etme yükümlülüğü, Türkiye’nin kendi tehdit değerlendirmesini yapma hakkını ortadan kaldırmamalıdır.

2'NCİ MADDE: BİR ÜLKEYE SALDIRI, BÜTÜN TARAFLARA SALDIRI MI?

Anlaşmanın en kritik hükmü ikinci maddedir. Buna göre taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı, bütün taraflara yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyor. Saldırıya uğrayan ülkeye derhâl yardım edilmesi ve mevcut imkânların karşılıklı destek için kullanılması öngörülüyor. Yardımın kapsamı ve niteliği ise objektif değerlendirme sonrasında belirlenecek.

Burada iki önemli husus birbirinden ayrılmalıdır. Birincisi, saldırının bütün taraflara yönelik kabul edilmesidir. İkincisi, saldırıya uğrayan ülkeye hangi tür yardımın sağlanacağıdır. Metin, yardımın kapsamını belirlerken askerî imkânları da içeren bir iş birliği öngörüyor; ancak her durumda otomatik olarak savaş ilan edilmesini veya Türk askerinin doğrudan çatışmaya girmesini açıkça emretmiyor.

Buna rağmen, objektif değerlendirmenin kim tarafından ve hangi ölçütlerle yapılacağı temel bir sorundur.

Suudi Arabistan bir saldırının İran kaynaklı olduğunu ileri sürerken Türkiye farklı bir değerlendirmede bulunursa ne olacaktır?

Pakistan ile Hindistan arasında büyük çaplı bir savaş yaşanırsa Ankara’dan ne tür destek beklenecektir?

Taraflar yardımın niteliği konusunda anlaşamazsa hangi yöntem uygulanacaktır?

Türkiye’nin karşılaşabileceği en önemli risk, müttefiklerinin güvenlik öncelikleri nedeniyle siyasi ve diplomatik baskı altında kalmasıdır. Ancak anlaşma metninden Türkiye’nin belirli bir ülkeye karşı savaşmayı şimdiden kabul ettiği sonucu da çıkarılamaz. Risk, gelecekteki olayların nasıl değerlendirileceği ve yardım kararlarının nasıl alınacağı noktasında ortaya çıkmaktadır.

3'ÜNCÜ MADDE: SAVUNMA VE GÜVENLİKTE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Üçüncü madde, savunma, savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında yakın iş birliğini, silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak faaliyetlerin yürütülmesini düzenliyor.

Bu hüküm Türkiye’ye eğitim, tecrübe paylaşımı, askerî koordinasyon ve savunma kapasitesini geliştirme bakımından avantaj sağlayabilir.

İş birliği, tek başına sınırsız askerî yükümlülük anlamına gelmez. Bununla birlikte, uygulama protokolleri yeterince açık olmazsa zaman içinde tarafların beklentileri ile Türkiye’nin kendi güvenlik öncelikleri arasında uyuşmazlıklar doğabilir.

4'ÜNCÜ MADDE: ORTAK GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Dördüncü madde, uluslararası güvenlik konularında düzenli istişareleri ve tarafların ortak değerlendirmelere dayanarak bireysel ve müşterek tedbirler geliştirmesini öngörüyor.

Türkiye açısından düzenli istişare, krizlerin erken fark edilmesini ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesini sağlayabilir. Ancak ortak değerlendirme yapılması, tarafların tehditleri aynı şekilde yorumlayacağı anlamına gelmez.

Ankara’nın önceliği bir krizin büyümesini önlemekken diğer tarafın daha sert tedbirler istemesi mümkündür. Bu nedenle Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına göre karar verme imkânı korunmalı; ortak değerlendirmeler otomatik biçimde askerî müdahale kararına dönüşmemelidir.

5'İNCİ MADDE: TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONEL İŞ BİRLİĞİ

Beşinci madde, terörizmin bütün biçimleriyle mücadelede mevcut iş birliğinin ve ortak çabaların, operasyonel düzey de dâhil olmak üzere güçlendirilmesini öngörüyor.

İstihbarat paylaşımı ve terör saldırılarına karşı koordinasyon, Türkiye’nin güvenliğine katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, terörizm tanımı, operasyonların coğrafi kapsamı ve hedeflerin belirlenmesi dikkatle ele alınmalıdır.

Tarafların farklı örgütlere, bölgesel aktörlere veya güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmeleri aynı olmayabilir. Bir ülkenin operasyonel önceliği diğer ülkenin siyasi ve diplomatik çıkarlarıyla çatışabilir. Türkiye’nin bu alandaki iş birliğini kendi hukukuna, ulusal güvenlik ihtiyaçlarına ve uluslararası yükümlülüklerine uygun yürütmesi gerekir.

6'NCI MADDE: ORTAK TATBİKATLAR, EĞİTİM VE KONUŞLANMA

Altıncı madde; personel değişimini, ortak eğitim programlarını, tatbikatları, konuşlandırmaları ve çeşitli askerî faaliyetleri teşvik ediyor.

Bunlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı operasyonel tecrübeler kazanmasına ve birlikte çalışabilirliğin artmasına katkı sunabilir.

Özellikle yurt dışındaki askerî faaliyetlerde görev tanımı, süre, komuta ilişkileri, hukuki dayanak ve personelin karşılaşabileceği riskler açıkça belirlenmelidir.

7'NCİ MADDE: SAVUNMA SANAYİSİ, ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI

Yedinci madde, ortak üretim, araştırma ve geliştirme, savunma inovasyonu, uzman yetiştirilmesi ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda iş birliğini destekliyor.

Bu madde Türkiye için önemli ekonomik ve teknolojik fırsatlar yaratabilir. Türk savunma sanayisi yeni pazarlara ulaşabilir, ortak üretim projeleri geliştirebilir ve ihracat kapasitesini artırabilir. Suudi Arabistan’ın finansman olanakları ile Pakistan’ın askerî tecrübesi, uygun şartlarda Türkiye’nin üretim ve teknoloji geliştirme hedeflerine katkı sağlayabilir.

Yatırımların iptal edilmesi de yalnızca siyasi bir kararla sonuçlanmayabilir. Ayrı ticari sözleşmelerde tazminat, teslimat, finansman ve uyuşmazlık çözümü hükümleri bulunabilir. Bu nedenle yatırım anlaşmaları ile ortak savunma anlaşmasının hukuki sonuçları birbirinden ayrı incelenmelidir.

8'İNCİ MADDE: STRATEJİK KOMİTE VE SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ SEKRETARYA

Sekizinci madde, dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesini kuruyor. Ancak kararların nasıl hazırlanacağı, gündemin nasıl belirleneceği ve uygulamanın nasıl denetleneceği Türkiye açısından önemlidir.

9'UNCU MADDE: İSTİHBARAT PAYLAŞIMI VE GİZLİLİK

Dokuzuncu madde, güvenli kanallar aracılığıyla istihbarat paylaşımını ve bilgi güvenliği kurallarına uyulmasını öngörüyor.

İstihbarat paylaşımı, terör saldırılarının önlenmesi ve askerî tehditlerin erken tespit edilmesi bakımından faydalı olabilir. Buna karşılık, paylaşılan bilgilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, kimlerin erişimine açılacağı ve yanlış veya eksik bilginin doğurabileceği sonuçlar önemlidir.

Türkiye’nin istihbarat kapasitesi stratejik bir değerdir. Bilgi paylaşımının kapsamı, güvenlik standartları ve kullanım sınırları açık olmalıdır. Bir tarafın öncelikleri doğrultusunda elde edilen istihbaratın Türkiye’yi istemediği bir siyasi veya askerî sürecin içine çekmemesi için etkili denetim mekanizmaları gerekir.

10'UNCU MADDE: LOJİSTİK DESTEK VE ASKERÎ YARDIMIN SINIRLARI

Onuncu madde, barışta, savaşta ve olağanüstü durumlarda silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve diğer ekipmanların karşılıklı lojistik desteğini düzenliyor. Lojistik iş birliği, Türkiye’nin savunma sanayisi için yeni ticari imkânlar oluşturabilir.

Mühimmat veya askerî ekipman tedariki, doğrudan çatışmaya katılmakla aynı şey değildir; fakat çatışmanın taraflarıyla ilişkileri ve Türkiye’nin uluslararası konumunu etkileyebilir. Bu nedenle teslimatların amacı, kullanım koşulları, ihracat izinleri ve uluslararası hukukla uyumu dikkatle değerlendirilmelidir.

11'İNCİ MADDE: HUKUKİ DAYANAK VE İÇ HUKUK

On birinci madde, anlaşmanın uygulanmasında uluslararası hukukun ve tarafların ilgili iç hukuklarının saklı tutulmasını, gerektiğinde ek yasal düzenlemeler önerilmesini öngörüyor. Asker gönderilmesi veya belirli askerî faaliyetlerin yürütülmesi gündeme geldiğinde anayasal yetkiler, ilgili mevzuat ve kararın hukuki dayanağı ayrıca incelenmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin anayasal rolü de bu tartışmanın merkezinde bulunmalıdır.

12'NCİ MADDE: TÜRKİYE’NİN DİĞER ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

On ikinci madde, anlaşmanın tarafların daha önce yaptıkları uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını belirtiyor.

Türkiye açısından bu hüküm önemlidir. Ankara, NATO üyeliğinden ve diğer uluslararası ilişkilerinden kaynaklanan yükümlülüklerini sürdürürken Suudi Arabistan ve Pakistan’la yeni bir savunma çerçevesi kurmaktadır.

Bu nedenle Mekke Paktı’nın Türkiye’nin mevcut ittifaklarıyla nasıl uygulanacağı, özellikle bölgesel çatışmaların büyüdüğü senaryolarda açıklığa kavuşturulmalıdır.

13'ÜNCÜ MADDE: GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI

On üçüncü madde, anlaşma kapsamında edinilen gizli bilgi ve belgelerin korunmasını, bunların üçüncü taraflarla paylaşılmamasını ve erişimin yalnızca yetkili, bilmesi gereken kişilerle sınırlandırılmasını düzenliyor.

14'ÜNCÜ MADDE: ANLAŞMAZLIKLAR NASIL ÇÖZÜLECEK?

On dördüncü madde, anlaşmanın yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların istişare ve görüşmeler yoluyla dostane biçimde çözülmesini öngörüyor.

Metinde, bu tür bir anlaşmazlıkta bağımsız hakemlik veya bağlayıcı bir karar mekanizması açıkça düzenlenmiyor. Bu nedenle yardımın kapsamı, karar yetkisi ve görüş ayrılıklarının yönetimi konusunda uygulama protokollerinin önemi artıyor.

15'İNCİ MADDE: ANLAŞMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

On beşinci madde, anlaşmanın Temel Taraflar arasında istişare ve oy birliğiyle değiştirilebileceğini belirtiyor.

Türkiye açısından önemli olan, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni tehditlerin veya siyasi koşulların anlaşmada değişiklik yapılmasını gerektirmesi hâlinde nasıl bir tutum alınacağıdır. Anlaşmanın değiştirilmesi için gereken ortak irade ile tek taraflı çekilme hakkı birbirinden farklı hukuki konulardır.

16'NCI MADDE: SÜRESİZ YÜRÜRLÜK, 10 YIL VE ÇEKİLME ŞARTLARI

On altıncı madde, anlaşmanın tarafların kendi usullerine göre onaylanmasını ve son onay belgesinin sekretaryaya teslim edilmesiyle yürürlüğe girmesini düzenliyor. Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacak; taraflardan biri, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra, diğer taraflara en az üç ay önceden diplomatik kanallardan yazılı bildirimde bulunarak çekilebilecek.

Bu hüküm, gelecekte iktidar değişmesi durumunda Türkiye’nin hareket alanı açısından özel önem taşıyor. Ancak on yıllık süre, tek başına mevcut hükûmetin veya gelecekteki hükûmetlerin bütün dış politika kararlarını on yıl boyunca değiştirilemez hâle getirdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Türkiye’nin anlaşmadan çekilmesi ile anlaşma yürürlükteyken belirli bir askerî talebe nasıl cevap vereceği ayrı meselelerdir.

Daha önemli bir ayrıntı da çekilmenin önceden kararlaştırılmış devam eden faaliyetleri veya projeleri kendiliğinden sona erdirmemesidir. Gizli bilgilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler de anlaşma sona erdikten sonra devam edecektir.

Bu nedenle Türkiye’nin anlaşmadan çekilmesi hâlinde dahi devam eden savunma projeleri, teslimatlar, finansman düzenlemeleri ve ayrı sözleşmeler gündemde kalabilir. Milyarlarca dolarlık yatırımların iptal edilip edilemeyeceği, yalnızca bu anlaşmanın hükümlerine bakılarak belirlenemez. Her projenin sözleşmesi, fesih şartları, tazminat hükümleri ve uygulanacak hukuk ayrıca incelenmelidir.

TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEBİLECEK OLASI SENARYOLAR

Suudi Arabistan’a saldırı: Türkiye’den istihbarat, lojistik destek veya hava savunmasına katkı istenebilir. Kriz büyürse doğrudan askerî destek yönünde siyasi baskı oluşabilir. Ancak sağlanacak desteğin niteliği, anlaşmanın uygulanmasına ve Türkiye’nin vereceği kararlara bağlıdır.

Pakistan-Hindistan çatışması: Ankara’dan Pakistan’a diplomatik destek, savunma malzemesi veya başka tür yardımlar istenebilir. Böyle bir durumda Türkiye’nin Hindistan’la ekonomik ilişkileri, diplomatik temasları ve bölgesel dengeleri gözetmesi gerekir.

İran-Suudi Arabistan savaşı: Türkiye, Riyad’a yardım etme beklentisiyle Tahran’la ilişkilerini koruma hedefi arasında zor bir dengeyle karşılaşabilir. Böyle bir çatışma Türkiye’nin enerji, ticaret, sınır güvenliği ve bölgesel diplomasi çıkarlarını etkileyebilir.

Yemen’de genişleyen çatışma: Hava savunması sağlamak, lojistik destek vermek ve doğrudan çatışmaya katılmak birbirinden farklı seçeneklerdir. Türk askerinin görevlendirilmesi gündeme gelirse görev tanımı, hukuki dayanak, komuta ilişkisi, süre ve çatışmaya katılma kuralları açıkça belirlenmelidir.

Yeni üyelerin katılması: Ortaklığın genişlemesi yeni ekonomik ve askerî imkânlar yaratabilir. Ancak farklı ülkelerin farklı düşman algıları ve bölgesel çıkarları, Türkiye’nin diplomatik hareket alanını daraltabilecek yeni anlaşmazlıklar doğurabilir.

Siber saldırılar ve yeni teknolojiler: Bir ülkenin kritik altyapısına, uydu sistemlerine veya askerî ağlarına yönelik saldırıların hangi koşullarda ortak savunma yükümlülüğü doğuracağı önem kazanacaktır. Bu tür tehditlerin nasıl değerlendirileceği açık değilse taraflar arasında yorum farklılıkları yaşanabilir.

MEKKE PAKTI TÜRKİYE’YE NE KAZANDIRABİLİR, NE KAYBETTİREBİLİR?

Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Pakistan’la savunma iş birliği yapması kendi başına yanlış değildir. Ortak üretim, teknoloji geliştirme, istihbarat paylaşımı ve askerî eğitim ülkenin kapasitesini artırabilir. Yeni pazarlar, ihracat gelirleri ve ortak projeler de ekonomik fırsatlar yaratabilir.

Ancak bu fırsatların Türkiye’nin uzun vadeli çıkarlarına hizmet edebilmesi için karşılıklı faydanın somut biçimde ortaya konulması gerekir.

Türkiye hangi teknolojileri kazanacak?

Yerli üretime ne kadar katkı sağlanacak?

Projelerin maliyeti ve getirisi ne olacak?

Hangi yükümlülükler üstlenilecek?

Sözleşmelerden çıkılması gerekirse ne kadar tazminat ödenebilecek?

Bunlar cevaplanmadan yalnızca yatırım tutarlarının veya savunma ihracatı rakamlarının büyüklüğüne bakmak yeterli değildir. Ekonomik kazançlar, olası askerî ve diplomatik maliyetlerle birlikte değerlendirilmelidir.

Bununla birlikte, anlaşmanın bölgesel güç dengelerini nasıl etkileyeceği ve Türkiye’nin hangi aktörlerin stratejik hesaplarıyla karşı karşıya kalabileceği sorgulanması gereken konulardır.

Türkiye’nin kendi güvenliğini güçlendirmesi, başka devletlerin stratejik hedeflerine bağımlı hâle gelmesi anlamına gelmemelidir. Ortaklıkların başarısı, yalnızca imzalanan belgelerle değil, kriz anlarında Türkiye’nin millî çıkarlarını ne ölçüde koruyabildiğiyle ölçülür.

SONUÇ: BUGÜNÜN İMZASI YARININ TÜRKİYE’SİNİ NE KADAR BAĞLAYACAK?

Mekke Paktı, doğru uygulanması hâlinde Türkiye’ye savunma sanayisi, teknoloji, istihbarat ve diplomasi alanlarında önemli fırsatlar sağlayabilir. Ancak ortak savunma yükümlülüklerinin sınırları, karar alma mekanizmaları, on yıllık çekilme şartı ve devam eden projelerin hukuki sonuçları yeterince açıklığa kavuşturulmazsa ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sorunlar ortaya çıkabilir.

Türkiye’nin önünde iki temel sorumluluk bulunuyor:

Birincisi, ulusal güvenliğini güçlendirecek iş birliklerinden yararlanmak.

İkincisi ise bu iş birliklerinin gelecekte kendi kararlarını bağımsız biçimde almasını zorlaştırmasına izin vermemek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, başka ülkelerin bölgesel hesaplarında kullanılabilecek sıradan bir araç değildir. Bir askerin sınır ötesinde görev yapması yalnızca askerî bir karar değildir; ailesini, ülkenin ekonomisini, diplomatik ilişkilerini ve milletin geleceğini etkileyen bir sorumluluktur.

Mehmetçik kimin savaşı için risk alacak?

Türkiye’nin güvenliği için mi, yoksa sınırları ve sonuçları yeterince açıklığa kavuşturulmamış bölgesel hesaplar için mi?

Bu soruların cevabı yalnızca bugünkü hükûmeti değil, gelecekteki hükûmetleri ve bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Çünkü mesele sadece Suudi Arabistan, Pakistan, İran, Hindistan veya Yemen değildir.

Mesele, Türkiye’nin millî güvenliği, ekonomik bağımsızlığı, hukuki yükümlülükleri ve gelecekteki karar alma özgürlüğüdür.

Ve en önemlisi, mesele Mehmetçiğin canıdır.