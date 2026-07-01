Gümüş fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle düşüşe geçti. Asya seansında spot gümüş, ons başına 58 doların altına gerilerken günlük bazda yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.
Analistler gümüş fiyatlarında toparlanmanın ne zaman başlayacağını açıkladı
Gümüş fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle değer kaybetti. Piyasalar şimdi ABD'den gelecek kritik ekonomik verilere odaklandı.Kaynak: Diğer
Hürmüz gerilimi etkili oldu
Piyasalardaki satış baskısında, Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gelişmeler ve ABD ile İran arasında yapılması planlanan diplomatik temaslara ilişkin belirsizlikler etkili oldu.
Uzmanlar, bölgede yaşanabilecek yeni gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekebileceği ve enflasyon baskısını artırabileceği görüşünde.
Fed beklentisi baskıyı artırıyor
Enerji fiyatlarında yaşanabilecek yükselişin ABD'de enflasyonu artırabileceği, bunun da Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceği beklentisini güçlendirdiği belirtiliyor
Yüksek faiz ortamı ise faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metallere olan talebi zayıflatıyor.
Kritik veriler bekleniyor
Piyasaların odağında şimdi ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi, ISM imalat PMI ve haftanın en önemli verisi olan tarım dışı istihdam rakamları bulunuyor.
Beklentilerin üzerinde gelecek verilerin faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak gümüş üzerinde baskıyı artırabileceği, zayıf verilerin ise değerli metallerde kısa vadeli toparlanmayı destekleyebileceği değerlendiriliyor.
Uzun vadeli görünüm olumlu
Analistler, kısa vadede fiyatlar üzerinde makroekonomik gelişmelerin belirleyici olduğunu ancak elektrifikasyon yatırımları, güneş enerjisi teknolojileri ve sanayide artan kullanım sayesinde gümüşe yönelik uzun vadeli talebin güçlü kalmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.