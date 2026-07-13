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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakaları, Bilecik'te düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Farklı illerden gelen genç sporcuların kulaç attığı organizasyonda ilk gün sonunda madalyalar da sahiplerini buldu.

‎Bilecik, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

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‎Çeşitli illerden gelen sporcuların mücadele ettiği müsabakalarda, centilmenlik ve fair play ruhu ilk yarışlardan itibaren havuza yansıdı. Genç yüzücüler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

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İLK GÜNÜN MADALYALARI DAĞITILDI

‎Müsabakaların ilk gününün tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalya ve ödülleri, İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.