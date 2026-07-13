Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakaları, Bilecik'te düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Farklı illerden gelen genç sporcuların kulaç attığı organizasyonda ilk gün sonunda madalyalar da sahiplerini buldu.
Bilecik, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.
Çeşitli illerden gelen sporcuların mücadele ettiği müsabakalarda, centilmenlik ve fair play ruhu ilk yarışlardan itibaren havuza yansıdı. Genç yüzücüler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
İLK GÜNÜN MADALYALARI DAĞITILDI
Müsabakaların ilk gününün tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara madalya ve ödülleri, İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi.