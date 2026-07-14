Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme 1. Etap 2. Grup Müsabakalarında ev sahibi sporcular önemli dereceler elde ederek organizasyona damga vurdu.

Farklı illerden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda Bilecikli yüzücüler, çeşitli kategorilerde kürsüye çıkarak başarılarıyla dikkat çekti.

Yarışlarda Adanur Özdemir, 400 metre serbest stil yarışında ikinci, 200 metre serbest stil yarışında ise üçüncü oldu.

Zeynep Zileli, 200 metre ferdi karışıkta ikincilik, 200 metre kurbağalama kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Zehra Karaçay ise 200 metre kurbağalama ve 400 metre serbest yarışlarında üçüncü olarak iki madalya kazandı.

Erkeklerde mücadele eden Pars Demir Tüzün de 200 metre sırtüstü yarışını üçüncü sırada tamamlayarak Bilecik'e madalya kazandırdı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Uğur Özdemir'i tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.