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Kaynak: DHA

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana geldi. Anahtarını evinde unutan Uzman Çavuş Kasım Yurt, 4'üncü kattaki evine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, Yurt'un balkona ulaşabilmesi için merdivenli sepeti binaya yönlendirdi.

Merdiven sepetinin balkona tam olarak ulaşmaması üzerine Yurt aşağıya inmeye çalıştığı sırada, itfaiye aracının henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu araç ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yurt, kaldırıldığı Derecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Kasım Yurt'un oğlunun tabut önünde, "Baba seni seviyorum, kurban olayım" diye ağıt yakması yürek dağladı. Cenaze namazının ardından Yurt, Çatalhöyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.