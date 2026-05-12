İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Otomobiliyle hastaneye gelen Elif T., kontak anahtarını içeride unutarak araçtan indi.

Bu sırada kapılar kilitlendi. Elif T.'nin arka koltukta oturan bebeği Cihan T., araçta mahsur kaldı. Paniğe kapılan Elif T., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin camını kontrollü şekilde kıran itfaiye ekipleri, kapıyı açtı. Ağlayarak bebeğine sarılan Elif T., ekiplere teşekkür etti.

İtfaiye erleri de kurtardıkları Cihan bebek ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

