İYİ Parti'den istifa eden Prof. Dr. Bilge Yılmaz’dan Anahtar Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt geldi.

Bilge Yılmaz'ın Anahtar Parti Ekonomi Politikaları Başkanı olacağı iddia edilmiş, Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ile yurt içi turlara katılmaya başladığı öne sürülmüştü.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Anahtar Parti'ye katılacağı iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz “Yakın gelecekte herhangi bir siyasi partiye katılmayı düşünmüyorum” dedi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında çıkan haberler nedeniyle kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi ülkemin sorunlarını bizzat vatandaşlarımızdan dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyorum. Ancak çok yalın ve net bir şekilde belirtmek isterim ki, yakın gelecekte herhangi bir siyasi partiye katılmayı düşünmüyorum.”