Siyasi arenada yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Anahtar Parti, dijital dünyanın imkânlarını kullanarak toplumun sorunlarına ayna tutmaya devam ediyor. Partinin yayınladığı son videoda, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan bir esnaf karakteri üzerinden, küçük işletmelerin yaşadığı ağır ekonomik kriz sembolize edildi.

ANLATMAK İSTEDİ AMA KELİMELER BOĞAZINA DİZİLDİ

Videonun merkezinde yer alan gri kasketli, bıyıklı esnaf karakteri; market tezgahlarının ve sebze-meyve standlarının önünde, üzerindeki tüm yüklere rağmen nasıl ayakta kaldığını anlatmak üzere söze başlıyor. Esnafın konuşmasındaki şu ifadeler, küçük işletmecinin günlük hayatta verdiği mücadelenin özeti niteliğinde: "Bugün size siftah yapmadan nasıl ayakta kalabildiğimi, vergi ve SGK borçlarımı nasıl ödediğimi, zincir marketlerle mücadele ederken nasıl direnebildiğimi, kredi bulamazken borçları nasıl çevirebildiğimi ve tüm bu yüklere rağmen kepenk indirmeden nasıl devam edebildiğimi anlatacağım..."

Ancak bu etkileyici girişin ardından esnaf, tek bir kelime dahi edemeyerek sessizliğe bürünüyor. Bu "sessiz konuşma", esnafın yaşadığı sıkıntıların artık sözle tarif edilemeyecek bir noktaya geldiğini vurguluyor.

CİDDİ YÜZLER VE DERİN MESAJ

Videonun kısa bir kesitinde, esnafı dinleyen seyircilerin (başörtülü kadınlar ve takım elbiseli erkekler) derin bir ciddiyetle bu sessiz çığlığı takip ettiği görülüyor. Yapay zekanın sağladığı gerçekçi mimikler ve atmosfer, izleyicide güçlü bir empati duygusu uyandırıyor.

"GÖRÜYORUZ, BİLİYORUZ, ANLIYORUZ"

Videonun sonunda ekrana yansıyan mesaj ise Anahtar Parti’nin esnaf politikasının temelini oluşturuyor: "Esnaf yaşamak için direniyorsa, orada ticaret değil mücadele vardır. Esnafı görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz."