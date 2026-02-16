Anahtar Parti Genel Başkan yardımcısı ve Siyasi İşler başkanı Ayhan Erel, son dönemde Anahtar Parti’ye yönelik olumsuz söylemler, ve sözlü saldırılar olduğunu ifade ederek konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

"KORKU YÜKSELDİKÇE SESLER ÇİRKİNLEŞİR"

“Son günlerde Anahtar Parti’mize yönelik bazı siyasi çevreler tarafından yapılan sözlü saldırıları dikkatle takip ediyoruz” diyen Erel, “Korku yükseldikçe sesler çirkinleşir. Bize laf yetiştirmeye çalışanlar şunu iyi bilsin; Biz bu ülkenin umuduyuz ve umut susturulamaz” sözlerini sarf etti.

Erel, yaptığı yazılı açıklamanın tamamında şunları söyledi,

Projeleri olmayanlar dedikodu üretir.

"VİZYONU OLMAYAN İFTİRA ATAR"

Vizyonu olmayanlar iftira atar.

Cesareti olmayanlar arkadan konuşur.

Biz biliyoruz ki; fikir üretemeyenler iftira üretir, proje geliştiremeyenler polemik geliştirir.

Anahtar Parti olarak biz kavga siyaseti yapmıyoruz.

Biz; aklı rehber, ahlakı pusula, adaleti hedef kabul eden bir anlayışın temsilcisiyiz.

Bize yöneltilen ithamlar, aslında milletimizin değişim talebine duyulan korkunun dışavurumudur. Çünkü biz statükonun değil, milletin yanında duruyoruz.

Bizim cevabımız hakaret değildir.

Bizim cevabımız projedir.

Bizim cevabımız çözümdür.

Bizim cevabımız temiz siyasettir.

"ANAHTAR PARTİ HİÇBİR SİYASİ AKTÖRÜN YEDEĞİ DEĞİLDİR"

Şunu herkes bilsin:

Anahtar Parti hiçbir siyasi aktörün yedeği değildir, hiçbir vesayetin uzantısı değildir, hiçbir çıkar grubunun gölgesinde değildir.

Biz milletin partisiyiz.

Bizim merkezimiz millet,

Kadromuz 86 milyondur.

Sözlü saldırılarla bizi yavaşlatacaklarını düşünenler yanılıyor.

Çünkü biz gücümüzü polemikten değil, milletten alıyoruz.

Siyaseti çamurla kirletmeye çalışanlara inat;

Biz Türkiye’de yeniden güveni, liyakati ve adaleti inşa edeceğiz.

Milletimiz müsterih olsun.

Biz kavganın değil, çözümün adresiyiz.

Biz tüm vatandaşlarımıza ; babamıza,anamıza ,kardeşimize, bacımıza, çocuklarımıza konuşur gibi konuşacağız

Akıl ile konuşacağız.

Ahlak ile duracağız.

Adalet ile yöneteceğiz.”