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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, kentteki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. İl Başkanı Ali Karakuş, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Doğukan Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri, sanayi esnafını ziyaret ederek işletmelerde yürütülen çalışmalar, esnafın gündemi ve yerel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SANAYİ ESNAFINA ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Anahtar Parti Aksaray İl Teşkilatı, saha çalışmalarını sürdürüyor. İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında İl Başkanı Ali Karakuş, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Doğukan Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri sanayi bölgesindeki esnafla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde iş yerlerini tek tek ziyaret eden teşkilat yöneticileri, esnafa “hayırlı işler” ve “bereketli kazançlar” temennisinde bulundu.

Esnaf ziyaretlerinin, siyasi parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarında vatandaşlarla doğrudan temas kurduğu önemli faaliyetlerden biri olduğu belirtilirken, Anahtar Parti Aksaray teşkilatının da bu kapsamda farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnafla buluşmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

KARAKUŞ VE KIZIL ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Ziyaret programına Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş ile Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Doğukan Kızıl’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Sanayi esnafının iş yerlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde karşılıklı sohbetler yapılırken, esnafa yönelik iyi dilekler iletildi.

Anahtar Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, ziyaretlerin temel amacının esnafla bir araya gelmek ve sahadaki temasları sürdürmek olduğu belirtildi.

“HAYIRLI İŞLER, BEREKETLİ KAZANÇLAR” MESAJI

Teşkilat yöneticileri, ziyaret ettikleri işletmelerde esnafla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi esnafının kent ekonomisindeki yeri ve üretim-ticaret zincirindeki rolü dikkate alındığında, bu tür ziyaretlerin yerel ekonomik hayatın doğrudan aktörleriyle temas kurulmasına imkân sağladığı ifade ediliyor.

Anahtar Parti Aksaray teşkilatının paylaşımında ise ziyaretlerin ardından esnafa “hayırlı işler, bereketli kazançlar” dileğinde bulunulduğu aktarıldı.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı, teşkilat çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor.

İl ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen saha programlarında farklı meslek grupları ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulması hedeflenirken, sanayi esnafına yönelik ziyaretlerin de teşkilatın saha çalışmaları içerisinde devam edeceği bildirildi.

YEREL GÜNDEMİN NABZI SAHADA TUTULUYOR

Kent merkezindeki sanayi bölgeleri, Aksaray’ın ekonomik hareketliliğinde önemli bir yere sahip bulunurken; burada faaliyet gösteren işletmeler, üretimden tamir-bakıma, yedek parçadan çeşitli hizmet sektörlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

Siyasi parti teşkilatlarının sanayi esnafına yönelik ziyaretleri ise yerel ekonomik gündemin sahada ele alınmasına ve esnafla doğrudan iletişim kurulmasına imkân sağlıyor.

Anahtar Parti Aksaray teşkilatının son ziyaretinde de İl Başkanı Ali Karakuş, Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Doğukan Kızıl ve yönetim kurulu üyeleri sanayi esnafıyla bir araya gelerek ziyaretlerini gerçekleştirdi.

“ESNAFIMIZLA BİRLİKTE SAHADAYIZ”

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, esnaf ziyaretlerinin devam edeceği mesajı verildi.

Teşkilatın saha programları kapsamında Aksaray’ın farklı noktalarında vatandaş ve esnafla bir araya gelinerek kent gündeminin sahadan takip edilmesi amaçlanıyor.

Sanayi esnafına gerçekleştirilen son ziyaret de bu çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti. İl Başkanı Ali Karakuş ve beraberindeki teşkilat yöneticileri, ziyaret ettikleri esnafa iyi dileklerini ileterek işlerinde kolaylık ve bereket temennisinde bulundu.