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Kaynak: ANKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için İmralı’da ev inşa edildiğini açıklamasının yankıları sürüyor. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Özcan Güngör, Iğdır’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin partisinin değerlendirmelerini ve itirazlarını dile getirdi.

Anahtar Parti Iğdır İl Başkanı Adem Turaç ve Van İl Başkanı Osman Tanrıtanır’ın da katıldığı programda konuşan Güngör, Abdullah Öcalan’a “kurucu önderlik” payesi verilemeyeceğini söyledi.

Güngör, Öcalan’a ilişkin, “Onun sıfatı teröristtir, canidir, katildir, çocuk katilidir” ifadelerini kullandı.

“TERÖR SORUNU İLK BEŞTE YOK”

Partisinin sürece ilişkin itirazlarını dile getirdiğini belirten Güngör, Türkiye’de son yedi yılda yapılan hiçbir ankette terör sorununun ilk beşte yer almadığını savundu.

Güngör, “Ben PKK ile niye Kürt'ün sorunlarını konuşuyorum? Otururuz, onlarla konuşuruz. Türkiye'de son yedi yılda yapılan hiçbir ankette terör sorunu ilk beşte yok. Kalmadı, hakikaten kalmadı. Onu da bu hükümet başardı.” diye konuştu. Öte yandan şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen "Çerçeve Yasa"ya ilişkin süreçte atılacak adımlar ve kurul çalışmalarının, Öcalan'ın olası rolüne ilişkin tartışmaların seyrini belirlemesi bekleniyor.

Güngör ayrıca emekli, öğrenci ve işsizlerin yaşadığı sorunların yanı sıra suç ve intihar oranlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.