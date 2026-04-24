​Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Av. Hakan Ahmet Biçe, MHP Tokat İl Başkanlığı tarafından hedef alınan partisine yönelik zehir zemberek bir açıklama yaptı. Biçe, "Siyasi omurga dün söylediğini bugün de söyleyebilmektir" diyerek MHP'nin mevcut politikalarını eleştirdi.



Anahtar Parti Tokat İl Başkanlığı, son dönemde kendilerine yönelik eleştirilerde bulunan MHP Tokat İl Başkanı’na yazılı bir açıklama ile cevap verdi. İl Başkanı Av. Hakan Ahmet Biçe imzasıyla yayımlanan metinde; MHP içindeki teşkilat fesihleri, terörle mücadele söylemleri ve yerel siyasetin nabzı tutuldu.



​"SİYASİ OMURGA SÖYLEM BİRLİĞİ GEREKTİRİR"



​Açıklamada en dikkat çeken bölüm, MHP’nin değişen terör politikalarına yönelik eleştiriler oldu. Av. Hakan Ahmet Biçe, siyasi tutarlılığın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

​"Dün 'Asılsın' dediğinize bugün 'Nasılsın' demek, 'teröristle müzakere edilmez' derken bugün müzakere masasına oturmak siyasi omurganın dışa vuran röntgenidir. Omurga; Fırat Çakıroğlu’nu okulunda korumak, Sinan Ateş’in yetimlerinin başını okşamaktır."



​"BAŞARIMIZ SİYASİ RAKİBİMİZDE PANİĞE SEBEP OLDU"



​Anahtar Parti’nin kısa sürede 41 siyasi parti arasına girerek seçim yeterliliği kazandığını hatırlatan Biçe, yerel seçimlerdeki pusula sırasının rakiplerinde korku yarattığını savundu. MHP İl Başkanı'nın kendi partisinin geleceğinden ziyade "koltuk kaygısı" güttüğünü iddia eden Biçe, sosyal medya üzerinden gelen eleştirileri ise "Demek ki bizi takip ediyorlar, bu sevindirici" sözleriyle değerlendirdi.



​TEŞKİLATLAR DİMDİK AYAKTA



​MHP kanadından gelen "istifa" iddialarına da değinen Biçe, Tokat genelinde 12 ilçe başkanı ve yönetimiyle birlikte görevinin başında olduklarını belirtti. MHP’de yaşanan üst düzey istifaları hatırlatarak, rakiplerinin kendi iç meselelerine odaklanması gerektiğini ima etti.



​"MİLLETİN AKLINA GÜVENİYORUZ"



​Açıklamanın sonunda, Anahtar Parti’nin baraj sorunu yaşamadan Meclis'te yerini alacağı savunulurken, nezaket dilinden ödün verilmeyeceği mesajı paylaşıldı. Biçe, açıklamayı MHP İl Başkanı’nın bir sözüne atıfta bulunarak noktaladı:

​"Hedef alırken kullandığın dil, kişinin kendi seviyesini gösterir. Herkes sözünün ağırlığını bilerek konuşmalıdır."