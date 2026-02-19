Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Erel, kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” başlığıyla tartışılan sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaparak sert eleştirilerde bulundu.

Erel, gelinen noktada daha önce dile getirdikleri endişelerin haklı çıktığını savundu.

'TÜRKİYE ETNİK KİMLİKLER TOPLULUĞU DEĞİLDİR'

Tartışmanın bir komisyon meselesi olmadığını ifade eden Erel, asıl tehlikenin Türkiye Cumhuriyeti’nin etnisite eksenine çekilmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin ortak hukuk, ortak kader ve eşit vatandaşlık ilkesi üzerine kurulu üniter bir devlet olduğunu vurgulayan Erel, vatandaşların etnik başlıklar altında tanımlanamayacağını kaydetti.

Son dönemde kullanılan dilin masum olmadığını ileri süren Erel, “Türkler, Kürtler, Araplar diye başlayan her cümle, vatandaşlığı kimliklere bölme riski taşır. Devlet kimliklere göre muhatap üretmez, bireyi esas alır” ifadelerini kullandı.

'PKK HİÇBİR ETNİK GRUBUN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR'

Erel, PKK’nın hiçbir etnik grubun temsilcisi olmadığını belirterek, terör örgütünün dolaylı ifadelerle dahi siyasi zemine yaklaştırılmasının tarihi bir hata olacağını savundu.

“Terörle mücadele edilir, terörle müzakere edilmez” diyen Erel, etnisite üzerinden siyasal temsil üretilmesinin üniter yapıyı tartışmaya açacağını ve toplumsal fay hatlarını derinleştireceğini öne sürdü.

'TÜRKİYE’NİN SORUNU ETNİK DEĞİL'

Türkiye’nin temel sorunlarının etnik değil; adalet, liyakat, ekonomik eşitsizlik ve gençlerin umutsuzluğu olduğunu ifade eden Erel, yanlış teşhisin ülkeye ağır bedeller ödetebileceği uyarısında bulundu.

Birliğin kimlik pazarlıklarıyla değil, güçlü devlet ve mutlu vatandaşlık ilkesiyle sağlanabileceğini dile getiren Erel, “Türkiye yeni bir kimlik mühendisliğini kaldıramaz. Millet kimliklere bölünmez, terör meşrulaştırılamaz” değerlendirmesinde bulundu.