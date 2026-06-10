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Kaynak: DHA

Programda, Anahtar Parti’nin misyonu, vizyonu ve kuruluşundan bu yana geçen süreç değerlendirilirken, Ağıralioğlu katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Buluşmada söz alan bir katılımcı, Ankara Pursaklar’da yaşadığını belirterek, böyle bir ortamda bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Katılımcı, halkın yalnızca kürsüde ya da televizyonda değil, doğrudan siyasi aktörlerle bir araya gelebildiği bir ortamın önemli olduğunu ifade etti. Aynı katılımcı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu için yazdığı “Ülke Sevdalısı Yavuzlar” şiirini de okudu.

Bir başka katılımcı ise Millet Divanı buluşmalarının halkla iç içe olma açısından önemli olduğunu belirterek, Anahtar Parti’nin gençlere yönelik buluşmalar düzenlemesini istedi.

Programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, toplantıların milletin kendi sorunlarını doğrudan dile getirebilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ağıralioğlu, “Biz milletin vekiliyiz ama istiyoruz ki milletin kendisi gelip burada konuşsun. Bu toplantılar bir millet kürsüsüne, milletin dert kürsüsüne dönsün istiyoruz” dedi.

Sosyal medyada “DertX” adıyla bir kürsü oluşturduklarını hatırlatan Ağıralioğlu, bunun fiziki olarak da karşılık bulmasını istediklerini belirtti.

Demokraside asıl söz sahibinin millet olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “Demokraside patron millettir, ne derse o olur. Kimi severse, kimi desteklerse, kiminle yol yürüyecekse milletin dediği doğrudur” ifadelerini kullandı.