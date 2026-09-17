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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Erel ve Orhan Kaya, Aksaray'da yaptıkları açıklamalarda hem kentin yıllardır çözülemeyen sorunlarını hem de ülke gündemini değerlendirdi. Erel, "Fotoğraflarla değil, somut adımlarla hizmet bekliyoruz" derken, Kaya ise partilerinin ayrıştırıcı siyaseti reddettiğini söyledi.

AKSARAY'DA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Anahtar Parti Aksaray İl Teşkilatı'nın düzenlediği programa katılan Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Erel ve Orhan Kaya, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda Aksaray'ın kronikleşen sorunları, tarım, sağlık, eğitim ve ekonomi başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmeler yapıldı.

EREL: "25 YIL ÖNCEKİ SORUNLAR HÂLÂ AYNI"

Konuşmasının önemli bölümünü Aksaray'ın yerel sorunlarına ayıran Ayhan Erel, iktidar milletvekillerinin bakanlarla yaptıkları görüşmelerin somut sonuçlar üretmediğini savundu.

"Aksaray'ın sorunları resim çektirmekle çözülmüyor. Sayın iktidar vekilleri bakanlarla fotoğraf çektirip verimli görüşmeler yaptıklarını ifade ediyorlar ancak bunun sonucunda ortada hiçbir şey yok."

Erel, kentin yıllardır bekleyen meselelerinin çözüme kavuşmadığını belirterek, "Aksaray'ın 25 yıl önceki sorunları ile bugünkü sorunları ne yazık ki aynı" ifadelerini kullandı.

TARIM VE SU MESELESİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Aksaray'ın en önemli gündemlerinden biri olan su sorununa da değinen Erel, Hirfanlı Barajı Projesi üzerinden eleştirilerde bulundu.

Sultanhanı'nda faaliyet gösteren Çinli bir şirket kadar dahi yatırım iradesi gösterilmediğini öne süren Erel, suyun Aksaray'a ulaştırılamamasını eleştirerek tarımsal üretimin geleceği açısından kalıcı çözümler gerektiğini söyledi.

"MAZOT ARTIK HAYATIN HER ALANINI ETKİLİYOR"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erel, akaryakıt fiyatlarındaki artışın yalnızca sürücüleri değil üretim yapan herkesi etkilediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Aksaray ziyaretine de değinen Erel, mazot fiyatlarının yıllar içerisinde büyük artış gösterdiğini belirterek bunun üretim maliyetlerini doğrudan yükselttiğini söyledi.

İKTİDARA PROJE ÇAĞRISI

Konuşmasının devamında iktidar temsilcilerine seslenen Erel, Aksaray'ın geleceğine yönelik somut projelerin açıklanmasını istedi.

> "Aksaray'ın ufkunu ve önünü açacak projelerinizi açıklayın. Halkımız olumlu görüşmelerin sonuçlarını merak ediyor. Somut şeyler bekliyoruz."

POMEM VE SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÇAĞRI

Yerelde yaşanan diğer sorunlara da dikkat çeken Erel, Polis Meslek Yüksekokulu'na yeniden öğrenci alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Aile Sağlığı Merkezi'nin Eski Diş Hastanesi binasına taşınmasının hem hekimler hem de vatandaşlar açısından mağduriyet oluşturduğunu ifade ederek yetkililerin bu konuda adım atmasını istedi.

KAYA: "HERKESE EŞİT MESAFEDEYİZ"

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kaya ise Aksaray ziyaretinin amacının teşkilatla buluşmak ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek olduğunu söyledi.

Partilerinin ayrıştırıcı siyaset anlayışını benimsemediğini vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Mezhep ve meşrep kaygısıyla siyaset yapanlar hizmet üretemezler. Biz siyasi yelpazenin tam ortasındayız ve herkese eşit mesafedeyiz."

GÜNDEME İLİŞKİN İDDİALARA DEĞİNDİ

Kaya, konuşmasının sonunda kamuoyunda gündeme gelen bazı iddialara da değinerek, İmralı'da villa yapıldığına dair duyumlar aldıklarını söyledi ve temennilerinin böyle bir durumun yaşanmamış olması yönünde olduğunu ifade etti.

PROGRAM SORU-CEVAP BÖLÜMÜYLE TAMAMLANDI

Anahtar Parti'nin Aksaray programı, teşkilat üyeleri ve vatandaşların yönelttiği soruların dinlenmesi ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Parti yöneticileri, Aksaray'ın sorunlarını yerinde takip etmeye devam edeceklerini belirtti.