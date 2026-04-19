Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası kamuoyunun çocukların güvenliği, eğitimi ve ruh sağlığına ilişkin tedirginliği sürüyor. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya platformu X üzerinden konuya dair açıklamalarda bulundu. Anahtar Parti'nin lideri Ağıralioğlu, çocukların ailelerin olduğu kadar devletin ve milletin de evlatları olduğunu hatırlatarak başladığı açıklamasında, "Annelerinden, babalarından korunmaları gerekirse devlet sahip çıkar! Evde bir kriminal hadise varsa, evde iklim bozuluyorsa, evde çocuğun yetişmesine menfi tesirler olacak bir takım savrulmalar varsa devlet bunları bilmelidir" dedi.

"Çocukları devlet her şekilde görebilmeli, koruyabilmeli, muhafaza edebilmeli, yönetebilmeli; risklerden muhafaza ederek sağlıklı, sıhhatli büyütebilmelidir. Devletin evlatlarıdır onlar, milletin evlatlarıdır" diyen Ağıralioğlu ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Analarını da koruyacaksın, babalarını da koruyacaksın. Bazen çocuğu anasından, babasından koruyacaksın. Bazen şehrinden, sokağından koruyacaksın. Bazen okulda şiddetin dilinden koruyacaksın, televizyondan koruyacaksın, diziden koruyacaksın. Toplumun bozulan dilinden koruyacaksın, toplumu koruyacaksın, fıtratı koruyacaksın. Bu, komple bir sorumluluk alanıdır. Rehabilitasyon uzmanlarından dizilere, sokağın dilinden denetimsizliğe, uyuşturucu heveslisine; sosyal mecradaki kontrolsüzlükten tutunuz da eğitimin çocuklarımız üzerindekileri görebilme maharetine kadar her şeyin planlanması lazım"

"BEKA SORUNUMUZ BUDUR"

Ağıralioğlu ayrıca siyasette uzun zamandır konuşulan 'beka sorunu' ifadesine de göndermede bulunarak, "Bizim bir beka sorunumuz varsa; beka sorunumuz budur" dedi.

— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) April 19, 2026

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe okullara silahlı saldırılar düzenlenmiş, bu saldırılarda çok sayıda öğretmen ve öğrenci yaşamını yitirmişti. Saldırılar sonrası başka okullara da sosyal medya üzerinden tehditlerde bulunulmuş bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirmişti. Öte yandan TBMM bu hafta genel kurulda yaşananları görüşme kararı aldı.