Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, hükümete "Ya erken seçime gider, 'Biz iki yıl önce sizden bu iradeyle yetki aldık ama şimdi politikamızı değiştirdik' der ve yetkinizi yenilersiniz ya da hazırladığınız düzenlemeyi referandumla milletimizin önüne koyar, milletimizin onayını alırsınız" çağrısında bulundu.



'YA ERKEN SEÇİM YA REFERANDUM'





Yavuz Ağıralioğlu, hükümete "Ya erken seçime gider, 'Biz iki yıl önce sizden bu iradeyle yetki aldık ama şimdi politikamızı değiştirdik' der ve yetkinizi yenilersiniz ya da hazırladığınız düzenlemeyi referandumla milletimizin önüne koyar, milletimizin onayını alırsınız" çağrısında bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan çerçeve yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, iki senedir konuştukları her kürsüde, milletle temas ettikleri her mecrada, "Terörsüz Türkiye’ye evet; teröristle, katille yol yürümeye hayır" dediklerini belirterek;

"Terörü bitirmek devletin vazifesidir. Ama terörü bitireceğiz diye teröristi muhatap almak, devlete irtifa kaybettirir. Bu tutumun milletimizin birliğine ve beraberliğine hiçbir faydası olmayacağı gibi, devlete kaybettirdiğiniz her irtifa terör örgütüne kazandırdığınız mesafeye dönüşür. Bugün çözüm diye tarif ettiğiniz bu yolun, yarın Türkiye için yeni ve daha ağır bir beka meselesine dönüşmesi kaçınılmazdır. Biz, bunu en başından beri söyledik, bugün de aynı yerde duruyoruz. Siz, milletimizden yönetme yetkisini isterken, seçim propagandanızın merkezine terörle mücadeleyi koydunuz.'' ifadelerini kullandı.





"'BİZE YETKİ VERMEZSENİZ TERÖRİSTLERİ SERBEST BIRAKACAKLAR' DEDİNİZ"

Muhalefeti terör örgütleriyle yan yana olmakla suçladınız. 'Bize yetki vermezseniz teröristleri serbest bırakacaklar' dediniz. Milletimizin teröre karşı hassasiyetini, şehitlerimizin hatırasını, analarımızın acısını seçim meydanlarında bir irade talebine dönüştürdünüz. Milletimiz ekonomik sıkıntısına, geçim derdine, yaşadığı bütün zorluklara rağmen terörle mücadelede ortaya koyduğunuzu söylediğiniz bu iradeye itimat etti, 'Devletim terör karşısında taviz vermesin' dedi ve size bir kez daha yönetme yetkisi verdi.

Şimdi ise milletimizden aldığınız bu yetkinin tam aksi istikametinde bir irade ortaya koyuyorsunuz. Dün meydanlarda karşısında durduğunuz terör örgütünün elebaşını bugün cezaevinden çıkarmanın; terör örgütü mensuplarını hangi düzenlemelerle affedebileceğinizin, nasıl cezasız bırakabileceğinizin yollarını arıyorsunuz. Yaptığınızı doğru bulabilirsiniz. Bunun devlet için gerekli olduğunu da sanabilirsiniz. Ancak değiştiremeyeceğiniz bir hakikat vardır: Milletimiz size bu yetkiyi, bugün yaptıklarınızı yapmanız için vermedi. Seçim sırasında teröre karşı söylemleriniz ve taahhütleriniz için verdi.





"TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNİZ, MİLLETİN İDARESİNE MÜRACAAT ETMEYİ ZORUNLU HALE GETİRDİ"

Terörle mücadele konusunda ortaya koyduğunuz bu köklü tavır değişikliği, milletin iradesine yeniden müracaat etmeyi zorunlu hale getirmiştir. Ya erken seçime gider, 'Biz iki yıl önce sizden bu iradeyle yetki aldık ama şimdi politikamızı değiştirdik' der ve yetkinizi yenilersiniz; ya da hazırladığınız düzenlemeyi referandumla milletimizin önüne koyar, milletimizin onayını alırsınız. Ama milletimize sormadan, milletimizden aldığınız yetkinin tam tersini yapamazsınız."