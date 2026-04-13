Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, ittifak söylemlerinin ardında dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Anahtar Parti; AK Parti’ye oy verenlerin de, MHP’ye gönül verenlerin de, CHP’de cumhuriyet hassasiyeti taşıyanların da partisidir" diyen Ağıralioğlu'nun bu paylaşımı 'İttifaklara kapıyı kapattı, tek başına yol yürüyecek' şeklinde yorumlandı.

Ağıralioğlu'nun paylaşımı şöyle:

Anahtar Parti, kararsız hale getirdiğiniz milletin kararıdır.

Ekonomi ortada, işsizlik ortada, alım gücü ortada. Bu tabloya karşı bir planla geliyoruz.

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini değiştireceğiz. Meclisi yeniden güçlendireceğiz. Devlet Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. TÜİK’i güvenilir hâle getireceğiz. Adaleti siyasetin gölgesinden çıkaracağız.

Mülakatı kaldıracağız. Çiftçiye destek olacağız. Eğitimi güçlendireceğiz. Çocukların okulda sağlıklı besine erişimini sağlayacağız. Kreşleri yaygınlaştıracağız.

Uyuşturucu sorunuyla sıfır tolerans ile mücadele edeceğiz. Kamu ihale sistemini şeffaflaştıracağız. Yargısal süreçleri hızlandıracağız.

Vergide adaleti sağlayacağız. İsrafa son vereceğiz. Makam saltanatını bitireceğiz.

Emeklilerle, işsiz gençlerle, üreticilerle, mağdur edilmiş ailelerle sizi sandıkta bekleyeceğiz.

Devleti yeniden devlet yapacağız.

Bu millet sizi 24 yıl destekledi. Siz verdiğiniz sözleri unuttunuz. Biz verdiğimizi geri almaya karar verdik.

Anahtar Parti; AK Parti’ye oy verenlerin de, MHP’ye gönül verenlerin de, CHP’de cumhuriyet hassasiyeti taşıyanların da partisidir.

Bu parti Türk Milleti’nin partisidir.