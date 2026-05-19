Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Çakır, mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk tarihindeki dönüm noktası işlevine ve milli mücadelenin arkasındaki gençlik aşısına vurgu yaptı.

"SAMSUN'A ÇIKAN HEYET 40 YAŞININ ALTINDAKİ GENÇLERDİ"

19 Mayıs 1919'da Türk milletinin Sevr dayatmasına karşı başkaldırdığını belirten İl Başkanı Çakır, Anadolu'daki milli kurtuluş mücadelesini başlatan kurmay heyetinin genç yaşlarına dikkat çekti. Çakır, mesajında şu tarihsel ayrıntılara yer verdi:

"Vatan toprağımızı Türk generalleri canı pahasına savundu. İdam sehpalarına yürümek pahasına, Anadolu'daki milli kurtuluş mücadelesinin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Samsun'a çıkan kurmay heyetimiz henüz 40 yaşını görmemiş gençlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Samsun'a çıkan beş kahraman komutanımız 38 yaşındaydı. Milli mücadele bir gençlik hareketiydi. Bizi zafere götüren komutanlarımız Türk gençliğinin parçasıydı."

"TÜRK GENÇLİĞİNİN DİNAMİZMİ İLHAM KAYNAĞIMIZDIR"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kutlu mücadelenin anısını yaşatmak adına 19 Mayıs'ı gençlere armağan ettiğini hatırlatan Hüseyin Çakır, "Türk gençliğinin dinamizmi ilham kaynağımızdır" diyerek genç neslin taşıdığı potansiyele olan inancını dile getirdi.

Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Çakır, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu bilinç ve şuurla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun."