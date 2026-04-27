Ankara Araştırma (Ank-Ar) Direktörü Mert Uzunsoy, sosyal medya platformu X üzerinden şirketin son gerçekleştirdiği araştırmayı paylaştı. Bugün Anahtar Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin 2023 Genel Seçimleri'nde hangi partiye oy verdiğini araştıran Ank-Ar'ın elde ettiği veriler dikkat çekti.

Buna göre, bugün Anahtar Parti'ye oy vereceğini ifade edenlerin yüzde 26,6'sı eski Ak Parti seçmeniyken yüzde 17,2'si ise İYİ Parti seçmeni. Anahtar Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin yüzde15,6'sı 2023'te oy kullanmadığını yüzde 14,1'i ise CHP'ye oy evrdiğini söyledi.

Araştırmayı paylaşan Ank-Ar direktörü Mert Uzunsoy ise şunları ifade etti:

"Bugün Anahtar Parti'ye oy vereceğini söyleyen seçmenlerin en az 1/4'ü 2023 seçimlerinde AK Parti'ye oy vermişti. Anahtar Parti'nin daha sonra en çok oy aldığı parti İYİ Parti olurken üçüncü sırada oy kullanmayanlar var. Anahtar Parti geçmişte CHP'ye oy vermiş kayda değer bir seçmenden de oy alıyor"

Uzunsoy araştırma sonuçlarını ise şöyle değerlendirdi:

"Uzun zamandır bu kadar heterojen bir seçmen yapısına sahip bir siyasi parti yoktu Türkiye'de. Sanki AK Parti'nin ilk 7-8 yılındaki seçmen tabanına benziyor değil mi?",