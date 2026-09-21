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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik ve beraberindeki teşkilat üyeleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesi’ni ziyaret etti. Çibik, gazilerin vatan savunmasındaki fedakârlıklarının maddi bir değerle ölçülemeyeceğini belirterek tüm gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

19 EYLÜL, GAZİLİK UNVANININ TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aksaray’da anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik ve Kadın Kolları teşkilat mensupları, gazilerle bir araya gelerek günün anlam ve önemine ilişkin mesaj verdi.

Çibik, 19 Eylül 1921 tarihinin Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesinin verildiğini hatırlattı.

Gazilik makamının Türk milleti açısından taşıdığı anlamın yalnızca bir unvanla sınırlı olmadığını ifade eden Çibik, vatan savunmasında fedakârlık gösteren gazilerin milletin hafızasında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

“NE ONURLU BİR DURUŞTUR Kİ VATAN İÇİN HAZIR VE NAZIR OLUR”

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede gaziliğin taşıdığı manevi değere dikkat çekti.

Çibik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Eylül 1921 tarihi idi Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazi’ unvanının verilmesi. O ne onurlu bir duruştur ki vatan için hazır ve nazır olur. O ne öfkeli bir bakıştır ki düşmana korku salar. O ne kıymetli bir hayattır ki tarihe tanık olur. Tarih yaşar, tarihi yazar.”

Gazilerin geçmişten bugüne Türkiye'nin bağımsızlığı ve vatanın bütünlüğü için ortaya koyduğu fedakârlıkların önemine dikkat çeken Çibik, gazilerin gösterdiği fedakârlığın maddi bir karşılığının bulunamayacağını ifade etti.

“KAHRAMAN GAZİLERİMİZİN HER BİR NEFERİNE MİNNETTARIZ”

Çibik, gazilerin vatan için üstlendiği sorumluluğun ve ortaya koyduğu fedakârlığın Türk milleti tarafından her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti.

Gazilerin yalnızca savaş meydanlarında gösterdikleri mücadeleyle değil, taşıdıkları hatıralar ve yaşattıkları tarih ile de toplum için önemli bir değer olduğunu ifade eden Çibik, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kahraman gazilerimizin her bir neferinin vefasına, fedasına ve cefasına maddi bir değer biçilemez elbet. Bu vatan, bu bayrak ve bu asil Türk halkı her bir kahraman gazimize minnettardır.”

Çibik, Gaziler Günü'nün gazilerin hatırlanması, onların yaşadığı fedakârlıkların gelecek nesillere aktarılması ve toplumsal vefa duygusunun güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

GAZİLER DERNEKLERİNE ZİYARET

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerle bir araya gelinerek karşılıklı sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Başkanı Dede Mehmet Akbulut ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Başkanı Mustafa Dağ ziyaret edildi.

Gaziler ve yakınlarının sorunlarının, taleplerinin ve beklentilerinin toplum tarafından bilinmesinin önemine dikkat çekilirken, gazilerin ve şehit ailelerinin her zaman hatırlanması gerektiği vurgulandı.

ÇİBİK’TEN DERNEK BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik, ziyaret sırasında gösterilen misafirperverlik dolayısıyla dernek başkanlarına teşekkür etti.

Çibik, açıklamasında;

“Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Teşkilatım ile nazik misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Başkanı Sayın Dede Mehmet Akbulut'a, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Başkanı Sayın Mustafa Dağ'a teşekkürü bir borç bilirim.” ifadelerini kullandı.

VEFA VE ŞÜKRAN MESAJI

Gaziler Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, vatan savunmasında görev yapmış gazilere yönelik vefa ve şükran duygularının bir kez daha ifade edilmesine vesile oldu.

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, gazilerin ve şehit ailelerinin toplumun ortak değeri olduğu mesajı öne çıkarken, onların fedakârlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşmada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna mücadele eden gaziler ve hayatını kaybeden şehitler saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Anahtar Parti Aksaray Kadın Kolları İl Başkanı Sergül Çibik ve teşkilat mensupları, tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlayarak sağlık, huzur ve uzun ömür dileklerini iletti.