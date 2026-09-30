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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, yeni ekim sezonu öncesinde çiftçilerin artan girdi maliyetleri ve finansman sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu savundu. Tohum satış uygulamalarından tarımsal ürün fiyatlarına, çiftçinin borç yükünden üretim maliyetlerine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Karakuş, üreticinin desteklenmesi için girdi finansmanının hasat dönemine kadar ötelenmesini önerdi.

“EKİM VAKTİ GELDİ, ÇİFTÇİYİ KARA BİR DÜŞÜNCE SARDI”

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, yeni ekim dönemi öncesinde çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Tarım sektöründe yeni sezon hazırlıklarının başladığı bir dönemde üreticilerin önemli bir finansman sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Karakuş, özellikle geçen sezondan kalan borçların çiftçinin yeni sezon için gerekli sermayeyi oluşturmasını zorlaştırdığını ileri sürdü.

Karakuş, açıklamasında yalnızca tohum, gübre ve mazot fiyatlarına değil, çiftçinin ürününü hasat sonrasında hangi şartlarda ve hangi fiyattan satabildiğine de dikkat çekti.

“TOHUM DAĞITIMI BAŞLADI AMA BEDAVA DEĞİL”

Tohum dağıtımları üzerinden yapılan açıklamalara da değinen Ali Karakuş, TİGEM’in 2026 yılı fiyat cetveline atıfta bulunarak uygulamanın ücretsiz bir dağıtım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Karakuş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“‘Tohum dağıtımı başladı’ diyorsunuz. Doğru, tohumu dağıtıyorsunuz; ama bedava değil. TİGEM’in 2026 yılı fiyat cetvelinde işlem açıkça ‘peşin satış’ olarak geçiyor. Dağıtıcı kuruluşların nakliye, sigorta, masraf ve kâr payını ekleyerek tohumu çiftçiye satacağı da açıkça yazıyor.”

Karakuş’a göre tartışmanın yalnızca kullanılan ifadeler üzerinden yürütülmemesi, uygulamanın çiftçinin bütçesine nasıl yansıdığının değerlendirilmesi gerekiyor.

“ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNÜ BEKLETEMİYOR”

Tarım sektöründe üreticinin en önemli sorunlarından birinin nakit akışı ve finansman olduğunu belirten Karakuş, çiftçinin ekim döneminde peşin ödeme yapmak zorunda kaldığını, buna karşılık tarımsal gelirin aylar sonra elde edildiğini ifade etti.

Açıklanan tarımsal ürün fiyatlarının çiftçinin maliyetlerini karşılamadığını savunan Karakuş, üreticinin yalnızca yeni sezonun masraflarıyla değil, geçmiş dönemden kalan borçlarla da karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Karakuş şöyle konuştu:

“Asıl sorun yalnızca kullanılan kelime değil. Tarımsal ürünler için açıkladığınız fiyatlar çiftçinin maliyetini karşılamadı, emeğinin hakkını vermedi. Fiyatı açıklayıp görevinizi tamamladığınızı düşündünüz; ancak ürününü bekletecek deposu, borcunu çevirecek sermayesi olmayan çiftçiyi tüccarın insafına bıraktınız. Üreten kazanamadı, geçen sezonun borcunu dahi kapatamadı.”

YENİ EKİM SEZONU ÖNCESİ SERMAYE SORUNU

Yeni ekim döneminin yaklaşmasıyla birlikte çiftçinin önündeki en önemli sorunlardan birinin finansman olduğunu belirten Karakuş, üretim için gerekli girdilerin büyük ölçüde ekim öncesinde temin edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gübre, mazot ve tohum gibi temel girdilerin peşin veya kısa vadeli ödeme gerektirdiğini, buna karşılık çiftçinin gelirinin ürünün hasat edilmesi ve satılması sonrasında elde edildiğini belirten Karakuş, bu durumun üreticiyi borçlanmaya ittiğini savundu.

Karakuş, mevcut tablonun devam etmesi halinde çiftçinin iki seçenek arasında bırakıldığını ifade ederek:

“Geçen sezondan borçlu çıkan çiftçinin yeniden ekim yapacak sermayesi kalmadı. Önünde iki yol var: Ya tarlasını ekmeyecek ya da bankaya, tüccara, tefeciye mahkûm olacak.”

dedi.

“ÜRETİM SERMAYESİ SAĞLAYIN” ÇAĞRISI

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, açıklamasının devamında tarımsal desteklerin yalnızca üretim sonrasında değil, üretim başlamadan önce çiftçinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması gerektiğini savundu.

Karakuş, çiftçinin planlanan ürüne göre tohum, gübre ve mazot ihtiyacının ekim döneminden önce karşılanmasını ve ödemelerin hasat döneminde ürün üzerinden mahsuplaştırılmasını önerdi.

Karakuş’un önerisi şöyle:

“Çiftçiye nasihat değil, üretim sermayesi verin. Planlanan ürüne göre tohumunu, gübresini ve mazotunu ekimden önce sağlayın; bedelini hasatta ürününden mahsup edin. Çiftçiyi daha tohumu toprağa atmadan faize teslim etmeyin. Üretmesini istiyorsanız önce üretimin şartlarını oluşturun.”

“TARIM POLİTİKASI TARLANIN BİLANÇOSUYLA ÖLÇÜLÜR”

Tarım politikalarının başarısının açıklanan destekler veya yapılan törenlerle değil, üreticinin sezon sonunda elde ettiği gelirle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakuş, çiftçinin üretim yapabilmesinin temel ölçütlerden biri olduğunu ifade etti.

Karakuş, tarım politikalarına ilişkin eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Tarım politikası kürsüdeki sözlerle ve dağıtım törenlerindeki fotoğraflarla değil, tarlanın bilançosuyla ölçülür. Çiftçi ekemiyorsa destek yetersizdir; maliyetini karşılayamıyorsa açıklanan fiyat yanlıştır. Üretici borca gömülürken ‘çiftçimizin yanındayız’ demek, tarladaki gerçeği değiştirmez.”

“ÜRETİM AZALIRSA İTHALAT ARTABİLİR” UYARISI

Karakuş, çiftçinin yaşadığı ekonomik sorunların yalnızca üreticiyi ilgilendiren bir mesele olmadığını, tarımsal üretimde yaşanabilecek daralmanın tüketici ve gıda arzı açısından da sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Çiftçinin üretim maliyetleri karşısında yeterli gelir elde edememesi ve yeni sezon için gerekli finansmana ulaşamamasının ekim kararlarını etkileyebileceğini belirten Karakuş, üretimin azalmasının ilerleyen süreçte ithalat ihtiyacını artırabileceğini ve gıda güvenliği açısından yeni sorunlar ortaya çıkarabileceğini ifade etti.

“BORSADA VURGUN, TARLADA BORÇ” İDDİASI

Açıklamasının sonunda tarım sektörünün farklı aşamalarında oluşan gelir dağılımına da dikkat çeken Karakuş, tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreçte çiftçinin elde ettiği payın tartışılması gerektiğini savundu.

Karakuş, bu konudaki değerlendirmesinde:

“Bugün borsada tarım şirketleri üzerinden vurgun yapılıyor; tarlada ise çiftçiye borç, faiz ve çaresizlik kalıyor.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEMİN MERKEZİNDE ÇİFTÇİNİN GELECEĞİ VAR

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş’un açıklaması, yeni ekim sezonu öncesinde çiftçilerin karşı karşıya kaldığını belirttiği girdi maliyetleri, ürün fiyatları, borçluluk, finansmana erişim ve üretimin sürdürülebilirliği başlıklarını yeniden gündeme taşıdı.

Karakuş’un açıklamasında öne çıkan temel öneri ise üreticinin yalnızca hasat sonrasında desteklenmesi yerine, ekim öncesinde ihtiyaç duyduğu üretim girdilerinin finansmanının sağlanması ve ödemenin hasat dönemine yayılması oldu.

Tarım sektöründe üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçinin maliyetleri ile elde ettiği gelir arasındaki dengenin belirleyici olduğu vurgulanırken, yeni sezonun başlamasıyla birlikte üreticilerin ekonomik koşulları ve tarımsal destek politikaları kamuoyunun gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.