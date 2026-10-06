Yeniçağ Gazetesi
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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar

Kuyumcukent'te 16 kuyumcu firmasının şikâyetiyle yürütülen soruşturmada 64 kilogram has altın değerinde zarar belirlendi. Takıların “Anadolu'ya satılacağı” söylenerek alındığı, ardından eritildiği iddia edilirken 35 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 1

Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın yaptığı şikâyetler, kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasının başlatılmasına neden oldu.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 2

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, firmaların toplam zararının 64 kilogram has altın karşılığı olduğu tespit edildi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 3

Soruşturmadaki iddialara göre şüpheliler, başkaları adına oluşturulan iş yerleri üzerinden kuyumcularla ticari bağlantı kurdu.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 4

Bu kişilerden, işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri Anadolu'daki kuyumculara ulaştıracaklarını belirterek aldıkları öne sürülen şüphelilerin, ürünleri bu amaçla kullanmadıkları iddia edildi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 5

İncelemelerde, kuyumculardan alınan takıların bazı atölyelere gönderilerek burada eritildiği ve saf altına çevrildiği belirlendi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 6

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre sistemin ilk aşamasında kuyumculara belirli ödemeler yapıldı.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 7

Böylece ticari ilişkinin güvene dayalı hale getirildiği, ardından daha yüksek miktarlarda ürün teslim alındığı ve şüphelilerin borçlarının büyüdüğü öne sürüldü.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 8

İddialara göre borç miktarı belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra mağdur firmalara şirketlerin iflas ettiği söylendi. Bu aşamayla birlikte ödemelerin sona erdiği belirtildi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 9

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın boyutu ortaya çıkarılırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 10

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Kocaeli'de de operasyon gerçekleştirildi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 11

Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı işleminin yanı sıra arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Şüphelilerle bağlantılı adreslere aynı anda operasyon düzenlendi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 12

Şüpheliler hakkında “örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ile “suçtan elde edilen gelirleri aklamak” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 13

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesapları ve çeşitli finansal varlıklara yönelik el koyma tedbiri uygulandı.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 14

Ayrıca 18 araç ile 13 taşınmaz hakkında da aynı tedbirin hayata geçirildiği açıklandı.

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‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar - Resim: 15

Soruşturmanın, şüphelilerin Kuyumcukent'teki ticari bağlantıları ve mal varlıklarına ilişkin incelemelerle devam ettiği bildirildi.

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