Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın yaptığı şikâyetler, kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasının başlatılmasına neden oldu.
‘Anadolu’ya satacağız dediler’, 64 kilo altın vurgunu yaptılar
Kuyumcukent'te 16 kuyumcu firmasının şikâyetiyle yürütülen soruşturmada 64 kilogram has altın değerinde zarar belirlendi. Takıların “Anadolu'ya satılacağı” söylenerek alındığı, ardından eritildiği iddia edilirken 35 kişi hakkında işlem başlatıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, firmaların toplam zararının 64 kilogram has altın karşılığı olduğu tespit edildi.
Soruşturmadaki iddialara göre şüpheliler, başkaları adına oluşturulan iş yerleri üzerinden kuyumcularla ticari bağlantı kurdu.
Bu kişilerden, işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri Anadolu'daki kuyumculara ulaştıracaklarını belirterek aldıkları öne sürülen şüphelilerin, ürünleri bu amaçla kullanmadıkları iddia edildi.
İncelemelerde, kuyumculardan alınan takıların bazı atölyelere gönderilerek burada eritildiği ve saf altına çevrildiği belirlendi.
Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre sistemin ilk aşamasında kuyumculara belirli ödemeler yapıldı.
Böylece ticari ilişkinin güvene dayalı hale getirildiği, ardından daha yüksek miktarlarda ürün teslim alındığı ve şüphelilerin borçlarının büyüdüğü öne sürüldü.
İddialara göre borç miktarı belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra mağdur firmalara şirketlerin iflas ettiği söylendi. Bu aşamayla birlikte ödemelerin sona erdiği belirtildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda olayın boyutu ortaya çıkarılırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.
Çalışmalar kapsamında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve Kocaeli'de de operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı işleminin yanı sıra arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Şüphelilerle bağlantılı adreslere aynı anda operasyon düzenlendi.
Şüpheliler hakkında “örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ile “suçtan elde edilen gelirleri aklamak” suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı banka hesapları ve çeşitli finansal varlıklara yönelik el koyma tedbiri uygulandı.
Ayrıca 18 araç ile 13 taşınmaz hakkında da aynı tedbirin hayata geçirildiği açıklandı.
Soruşturmanın, şüphelilerin Kuyumcukent'teki ticari bağlantıları ve mal varlıklarına ilişkin incelemelerle devam ettiği bildirildi.