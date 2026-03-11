"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013'te yapılmasının ardından kayak severlerin daha kolay ulaşabileceği bir mekan oldu.

Kayak merkezine Kastamonu'nun yanı sıra çevre iller ve büyük şehirlerden de çok sayıda ziyaretçi akın ediyor.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak eğlence dolu anlar yaşıyor.

Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler ise doğal güzellikler arasında yürüyüş yapıyor.

Son dönemde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 160 santimetreyi buldu.

"BURADA KAYAK YAPMAK ÇOK GÜZEL VE KEYİFLİ"

İstanbul'dan ailesiyle gelen İlker Oğuz, Ilgaz'a ilk kez geldiğini söyledi. Çocuklarının Ilgaz'ı çok sevdiğini dile getiren Oğuz, "Çocuklar burayı seviyor ve belirli aralıklarla kayak yapmaya geliyorlar. Ben ise ilk kez geldim. Ilgaz konum olarak çok güzel bir yerde. Burada kayak yapmak çok güzel ve keyifli." dedi.

Bilecik'ten gelen Tuğçe Baki ise Ilgaz'a daha önce de geldiklerini anlatarak, "Bu sene de birden fazla kez ziyaret ettik. Buranın pistleri çok güzel, bizim seviyemize uygun, çok iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu havalarda kayak daha güzel oluyor. Hem kar yağışı hem de tipi ve sis fazla olmuyor." ifadelerini kullandı.

Baki Yıldız da Ankara'dan geldiğini belirterek, "Bu sene Ilgaz'a dördüncü gelişim. Ankara'ya yakın olması açısından önemli ve çok güzel bir kayak tesisi. Yüksek rakımından dolayı kayak sezonu uzun olan bir yer. Yani kayak zevkimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Tufan Baki ise Düzce'den geldiğini belirterek, "Kastamonu'ya yaklaşık 3 saatlik mesafemiz var. Gerçekten güzel ezilmiş, kayakçılar için iyi bir pisti var. Herkese tavsiye ediyorum. İlkbahara girmemize rağmen hala bol kar var. Nisana kadar kayak devam edebilir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.