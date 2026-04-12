Gümüşhane’de 18 yıldır ticaret hayatının nabzını tutan girişimci Çiğdem Yakut, Anadolu’nun kadim kültürel kodlarını modern modanın estetiğiyle harmanlayarak eşsiz bir marka hikayesi yazıyor. Büyük metropollerin hızlı ve tek tipleşmiş üretim çarklarına karşı, Gümüşhane’den yükselen bu ses; yerel değerlerin uluslararası podyumlarda nasıl zarif bir kimliğe bürünebileceğinin canlı bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.

"LÜKS; GÖSTERİŞ DEĞİL, USTALIKTIR"

Hızlı tüketim çılgınlığının aksine "az ama öz" felsefesini markasının merkezine koyan Yakut, tasarımlarında seçiciliği ön planda tutuyor. Dokuma sürecinden işçiliğe kadar her aşamada titiz bir ustalık sergilediklerini belirten başarılı girişimci, lüks kavramını yeniden tanımlıyor. Anadolu mirasının yüzeyde görünenin aksine çok katmanlı bir derinliğe sahip olduğunu vurgulayan Yakut, tasarımlarını "zamansız ve uzun ömürlü eserler" olarak nitelendiriyor.

BİNLERCE YILLIK HAFIZA MODERN ÇİZGİLERLE YAŞIYOR

Çiğdem Yakut’un koleksiyonlarındaki her motif, tesadüfi birer desenden çok daha fazlasını, bu toprakların binlerce yıllık ortak hafızasını temsil ediyor. Her bir desene özel isimler vererek onları yaşayan birer anlatıcıya dönüştüren Yakut, geleneksel sembolleri modern ve rafine bir tasarım diliyle yeniden yorumluyor.

BEŞ YILLIK HEDEF: GLOBALDE SEÇKİN BİR KONUM

Büyüme stratejisini "nicelik" değil "kalıcılık" üzerine kuran Yakut, önümüzdeki beş yıl içinde Anadolu’nun köklerinden kopmadan küresel ölçekte prestijli bir marka yapısı oluşturmayı hedefliyor. Gümüşhane’den çıkan bir marka olmanın yarattığı samimi ve butik algıyı avantaja çeviren girişimci, sınırlı üretim koleksiyonlarıyla uluslararası moda platformlarında Anadolu’nun zarafetini temsil etmeye hazırlanıyor.