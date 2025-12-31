Geleneksel mutfak kültürünün yapı taşlarından biri olan ve yabani fıstık ağacı olarak bilinen Pistacia terebinthus bitkisinin meyvelerinden elde edilen menengiç kahvesi, son yıllarda uluslararası tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle kafeine duyarlı bireyler için alternatif bir enerji kaynağı olarak öne çıkan bu içeceğin, kimyasal bileşimi sayesinde vücutta ilaç etkisine benzer sonuçlar doğurduğu gözlemlendi.

YABANCI UZMANLAR MENENGİÇ ANALİZİ YAPTI

Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren İtalyan Fitoterapi Uzmanı Dr. Marco Valussi, bitkinin yüksek antioksidan kapasitesine dikkat çekti.

Valussi, yaptığı incelemelerde menengiç meyvelerinin fenolik bileşikler açısından zengin olduğunu ve bu durumun serbest radikallere karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturduğunu ifade etti.

Dr. Valussi, menengiçin özellikle kronik enflamasyonla mücadelede doğal bir destekçi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Beslenme ve Gıda Bilimi üzerine çalışmalarıyla tanınan Dr. Sarah Brewer ise, menengiç kahvesinin sindirim sistemi üzerindeki rahatlatıcı etkilerine değindi.

Brewer, bu özel kahvenin mide asidini dengeleme ve hazımsızlığı giderme konusunda bitkisel bir çözüm sunduğunu, aynı zamanda B ve E vitaminleri ile magnezyum mineralini yüksek oranda ihtiva ettiğini dile getirdi.

BİLİMSEL VERİLER VE SAĞLIK FAYDALARI

Yurt dışında gerçekleştirilen çeşitli laboratuvar çalışmalarında, menengiç kahvesinin faydaları şu başlıklar altında raporlandı:

Solunum Yolu Tedavisi: Doğal bir antiseptik olan menengiç, öksürüğün kesilmesine ve balgamın sökülmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Kalp ve Damar Dostu: İçeriğindeki doymamış yağ asitlerinin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu ve damar sertliği riskini azalttığı saptandı.

Cilt Hücrelerinin Onarımı: Yüksek E vitamini seviyeleri sayesinde cilt dokusunun yenilenmesini hızlandırdığı ve erken yaşlanma belirtilerini yavaşlattığı vurgulandı.

Menengiç kahvesinin kafein içermemesi sebebiyle çarpıntı yapmaması, akşam saatlerinde dahi güvenle tüketilebilen bir sağlık iksiri olarak literatüre geçtiği bildirildi.