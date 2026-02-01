Muğla’nın Menteşe ilçesindeki popüler mekanlardan Mabolla Saloon, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço’yu anmak üzere özel bir geceye ev sahipliği yapacak. Kentin canlı eğlence adresi olarak bilinen mekan, sosyal ve kültürel etkinliklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyoncu Barış Manço’nun unutulmaz eserlerini yaşatacak bir anma konseri hazırlandı.

Etkinlik, 4 Şubat Çarşamba akşamı Mabolla Saloon’da düzenlenecek. Kapılar saat 20.00’de açılacak programda, Barış Manço’nun klasikleşmiş şarkıları müzik tutkunlarıyla buluşacak. Konser tamamen ücretsiz olacak ve rezervasyon kabul edilmeyeceği duyuruldu.